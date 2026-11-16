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Philippe Diallo, șeful Federației Franceze de Fotbal, este contracandidatul lui Infantino la președinția FIFA

Președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, a fost confirmat drept alegerea surprinzătoare a UEFA pentru a candida la președinția FIFA. .
Philippe Diallo, șeful Federației Franceze de Fotbal, este contracandidatul lui Infantino la președinția FIFA
Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal/sursa foto: FFF
Laurentiu Marinov
16 nov. 2026, 17:56, Sport
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Căutările pentru un candidat susținut de UEFA care să-l contracareze pe Gianni Infantino au ajuns la final, miercuri fiind termenul limită pentru cei care intenționează să candideze la alegerile FIFA din martie, potrivit The Guardian.

„Într-o reuniune care a avut loc astăzi și a fost prezidată de președintele UEFA, Aleksander Ceferin, asociațiile naționale reprezentate în comitetul executiv al UEFA și în consiliul FIFA l-au invitat pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), să candideze la alegerile prezidențiale FIFA din martie 2027 și și-au promis în unanimitate sprijinul deplin”, se arată într-un comunicat.

Diallo a ieșit în evidență ca favorit după ce planurile de a recruta un fost jucător sau manager titrat nu s-au concretizat. UEFA a declarat că Diallo a acceptat invitația și că candidatura sa urmează să fie ratificată de FFF marți.

Diallo l-a criticat pe Infantino pentru inițiativele sale legate de Cupei Mondială

Diallo l-a criticat dur pe Infantino în septembrie, spunând că acesta „a afectat grav imaginea și unitatea fotbalului”. El a continuat: „Inițiativele sale din timpul și de după Cupa Mondială au afectat grav imaginea și unitatea fotbalului. Prin urmare, credem că încrederea a fost încălcată.”

Nu este clar dacă susținerea lui Diallo va însemna sfârșitul campaniei începute de Kozo Tashima , președintele de onoare al Asociației Japoneze de Fotbal, pentru a-l provoca pe Infantino. Tashima, membru al consiliului FIFA, are susținători influenți în cadrul UEFA, dar ierarhia acesteia pare să considere că Diallo are șanse mai mari de a atrage alegătorii din alte zone ale lumii.

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