„Cultura fricii” ar putea opri contestațiile privind realegerea lui Gianni Infantino ca președinte al FIFA. Declarațiile fostului președinte al federației

Miguel Maduro a a fost numit de Infantino în 2016 pe fondul promisiunilor de a reforma FIFA în urma scandalurilor de corupție din timpul predecesorului său.

Acesta consideră că limita de trei mandate a președinților din statutul FIFA este clară și ar trebui invocată de asociații pentru a-l împiedica pe Infantino să candideze din nou anul viitor, notează The Independent.

Gianni Infantino beneficiază de sprijinul majorității asociațiilor din Africa, Asia, Oceania și America de Sud.

Maduro, care a fost demis de Infantino în 2017 după ce a contestat numirea lui Vitali Mutko în Consiliul FIFA, a ajutat grupul de campanie FairSquare să redacteze o scrisoare către comisia de guvernanță, audit și conformitate a FIFA.

Această scrisoare pune la îndoială eligibilitatea lui Infantino de a candida din nou.

„Faptul că nu contestă eligibilitatea lui Infantino ne spune multe despre măsura în care cultura este una a fricii”, a spus el.

„Am văzut că oricine acționează pe cont propriu, contestă și își arată o voce disidentă sau chiar arată că are o opinie proprie, este dat la o parte, își pierde influența în cadrul puterii FIFA”, a adăugat Maduro.

Asociațiile europene ar putea ezita, de asemenea, să-l conteste pe Infantino pe această temă, după ce au convenit asupra unei modificări a statutului UEFA în 2024, care i-a permis titularului Aleksander Ceferin să candideze din nou anul viitor.

FIFA a declarat în 2022 că o decizie luată de Consiliul FIFA chiar înainte de finala Cupei Mondiale a anulat primul mandat de trei ani al lui Gianni Infantino ca președinte, permițându-i să candideze din nou în 2027, potrivit sursei citate.