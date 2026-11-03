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„Cultura fricii” ar putea opri contestațiile privind realegerea lui Gianni Infantino ca președinte al FIFA. Declarațiile fostului președinte al federației

Miguel Maduro, fostul președinte al comitetului de guvernanță al FIFA a transmis că o „cultură a fricii” ar putea opri contestațiile la adresa realegerii lui Gianni Infantino în funcția de președinte al federației.
„Cultura fricii” ar putea opri contestațiile privind realegerea lui Gianni Infantino ca președinte al FIFA. Declarațiile fostului președinte al federației
Ioana Târziu
03 nov. 2026, 22:58, Sport
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Miguel Maduro a a fost numit de Infantino în 2016 pe fondul promisiunilor de a reforma FIFA în urma scandalurilor de corupție din timpul predecesorului său.

Acesta consideră că limita de trei mandate a președinților din statutul FIFA este clară și ar trebui invocată de asociații pentru a-l împiedica pe Infantino să candideze din nou anul viitor, notează The Independent.

Gianni Infantino beneficiază de sprijinul majorității asociațiilor din Africa, Asia, Oceania și America de Sud.

Maduro, care a fost demis de Infantino în 2017 după ce a contestat numirea lui Vitali Mutko în Consiliul FIFA, a ajutat grupul de campanie FairSquare să redacteze o scrisoare către comisia de guvernanță, audit și conformitate a FIFA.

Această scrisoare pune la îndoială eligibilitatea lui Infantino de a candida din nou.

„Faptul că nu contestă eligibilitatea lui Infantino ne spune multe despre măsura în care cultura este una a fricii”, a spus el.

„Am văzut că oricine acționează pe cont propriu, contestă și își arată o voce disidentă sau chiar arată că are o opinie proprie, este dat la o parte, își pierde influența în cadrul puterii FIFA”, a adăugat Maduro.

Asociațiile europene ar putea ezita, de asemenea, să-l conteste pe Infantino pe această temă, după ce au convenit asupra unei modificări a statutului UEFA în 2024, care i-a permis titularului Aleksander Ceferin să candideze din nou anul viitor.

FIFA a declarat în 2022 că o decizie luată de Consiliul FIFA chiar înainte de finala Cupei Mondiale a anulat primul mandat de trei ani al lui Gianni Infantino ca președinte, permițându-i să candideze din nou în 2027, potrivit sursei citate.

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