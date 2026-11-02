Nou scandal în care e implicat Gianni Infantino. FIFA i-ar fi plătit impozitele în valoare de 4 milioane de dolari timp de trei ani la rând

Suma estimată la 4 milioane de dolari, acumulată în perioada petrecută la Miami pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2026 a fost plătită chiar de FIFA.

FIFA a adoptat mecanismul de egalizare a impozitelor pentru a evita acordarea unui avantaj financiar sau prejudicierea angajaților care s-au mutat în Statele Unite pentru a lucra la organizarea Cupei Mondiale, potrivit The New York Times.

Cu toate acestea, măsura respectivă trebuia să acopere doar angajații federației, nu și oficialii săi.

Un comitet restrâns, responsabil de stabilirea salariilor înalților oficiali, i-a acordat lui Gianni Infantino acest privilegiu financiar în anul 2024.

Decizia nu a ajuns niciodată în documentele oficiale ale federației, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la baza pe care a fost luată, potrivit sursei citate.

Bruno Chiomento, avocatul elvețian și președintele Comitetului independent de guvernanță, audit și conformitate al FIFA, a jucat un rol în ridicarea și discutarea problemei. El este prieten cu Infantino de aproximativ 20 de ani.

Privilegii și pentru Bruno Chiomento

Chiomento a obținut, de asemenea, privilegii speciale în cadrul federației. El a fost singurul președinte de comitet care a primit un permis „VIP” la Cupa Mondială. În acest mod, a putut să aleagă meciurile pe care dorea să le urmărească.

Spre deosebire de ceilalți președinți de comitete, care sunt plătiți în dolari americani, Chiomento își primește salariul anual de 250 de mii de franci elvețieni în monedă elvețiană. Prin schimbarea monedei, îi oferă un beneficiu din diferența de curs valutar.

Rapoartele apar în timp ce Infantino se confruntă cu consecințele eșecului proiectului său, lansat luna iulie, de a vinde drepturile de difuzare a Cupei Mondiale către investitori din sectorul privat.

Planul s-a lovit de opoziție, existând rapoarte despre o mișcare europeană de boicotare a acestuia în cazul în care va fi implementat.

Mai mult, Gianni Infantino urmează să candideze la alegerile prezidențiale FIFA pentru un al patrulea mandat pe 18 martie, în orașul canadian Vancouver. El este singurul candidat declarat până în prezent, mai arată sursa citată.