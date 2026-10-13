Șeful FIFA, Gianni Infantino, în mijlocul unui nou scandal financiar

Situația se deteriorează și mai mult pentru Gianni Infantino. Conform unei anchete realizate de ziarul britanic The Times, FIFA nu a dezvăluit suma totală a compensațiilor primite de președintele său. În 2024, forul de conducere a declarat un salariu de 4,274 milioane de franci elvețieni, adică aproximativ 4,59 milioane de euro, relatează Le Figaro.

Se pare, însă, că o declarație fiscală americană atribuită companiei responsabile de organizarea Cupei Mondiale din 2026 arată o plată suplimentară de 1,9 milioane de dolari, sau aproape 1,76 milioane de euro. Sume similare, sau chiar mai mari, ar fi fost plătite și în 2025 și 2026, potrivit ziarului britanic.

Ancheta ziarului Times menționează o vilă în cartierul elegant Sunset Islands din Miami, ocupată de președintele FIFA și familia sa. Proprietatea aparține lui Eric Schmidt, fostul șef al Google, care ar fi achiziționat-o pentru peste 24 de milioane de euro în 2023. Surse citate de ziar pun sub semnul întrebării „o posibilă legătură între veniturile nedeclarate și finanțarea acestei reședințe, deși această ipoteză singură nu stabilește nicio infracțiune”.

Apartament de lux, cumpărat pentru cântărețul Marc Anthony

Un alt aspect destul de suspect ridicat este achiziționarea, în octombrie 2025, a unui apartament de lux pentru cântărețul Marc Anthony, pentru 7,7 milioane de euro. Anthony fusese numit ambasador pentru Campionatul Mondial de Fotbal de la Miami cu câteva luni mai devreme. Acest lucru ridică cu siguranță semne de întrebare. Prețul de vânzare, mai mic decât cel plătit de artist în 2021, alimentează diversele anchete ale ziarului.

În timp ce acesta își propune un nou mandat pentru președinția FIFA pe 18 martie 2027, aceste noi dezvăluiri ar putea slăbi și mai mult poziția sa și i-ar putea eclipsa ambițiile de a rămâne în fruntea FIFA.

Infantino a devenit un personaj deosebit de contestat din cauza intenției de a crea o companie evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care să gestioneze operațiunile comerciale și evenimentele FIFA, inclusiv Cupa Mondială. Până la 20% din noua companie urma să fie oferită investitorilor externi, ceea ce ar fi putut aduce aproximativ 4,2 miliarde de dolari.