Sportiva în vârstă de 27 de ani a fost întâmpinată de suporteri și de tineri jucători de tenis la Aeroportul Internațional din Almaty. Federația de Tenis din Kazahstan a organizat o primire festivă, în spiritul tradițiilor locale, pentru a celebra performanțele obținute de Elena Rybakina.

„Victoriile Elenei reprezintă o mândrie pentru țara noastră, iar munca și perseverența sa sunt un exemplu pentru generația următoare”, a transmis Federația de Tenis din Kazahstan.

În timpul șederii sale în țară, Rybakina urmează să participe la o întâlnire cu tinerii tenismeni și, de asemenea, la un antrenament demonstrativ, în cadrul căruia le va împărtăși din experiența acumulată în circuitul profesionist și va discuta cu sportivii aflați la început de drum.

Prima jucătoare din Kazahstan pe primul loc WTA

Revenirea la Almaty vine după cel mai important sezon din cariera sa. În 2026, Rybakina a câștigat Australian Open și US Open, învingând-o în ambele finale pe belarusa Aryna Sabalenka, fosta lideră mondială. Ea a mai triumfat la turneele WTA 500 de la Stuttgart și Ningbo și a disputat finalele competițiilor WTA 1000 de la Indian Wells și Toronto.

Sportiva a înregistrat 54 de victorii în acest sezon, a doua din circuit la acest capitol în 2026, după Mirra Andreeva (55), și a urcat pe primul loc în clasamentul WTA la 14 septembrie. Ulterior, și-a asigurat poziția de lider la finalul anului, devenind prima jucătoare din istoria tenisului kazah care reușește această performanță și a 17-a din istoria circuitului feminin.

Rybakina a ratat însă Turneul Campioanelor din 2026, după ce s-a retras din competiție din cauza unei infecții virale. La momentul anunțului, jucătoarea a explicat că are nevoie de odihnă și recuperare pentru a putea pregăti următorul sezon.

Originară din Rusia, fiind născută la Moscova, Rybakina reprezintă Kazahstan din 2018. În 2022 a câștigat turneul de la Wimbledon, devenind prima jucătoare care a adus Kazahstanului un titlu de Grand Slam la simplu feminin. În 2026, a adăugat în palmares trofeele de la Australian Open și US Open, ajungând la trei titluri de Grand Slam în carieră.