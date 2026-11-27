Proaspăt campion mondial pentru a zecea oară, dintre care de opt ori în categoria regină, pilotul echipei Ducati a explicat că problemele medicale și riscul unor noi accidentări l-au determinat să ia această decizie, în pofida faptului că se consideră în continuare competitiv.

Márquez a făcut anunțul într-un mod neașteptat, cu câteva minute înaintea primei sesiuni de antrenamente libere (FP1) de la Valencia. Aflat în garajul Ducati, spaniolul s-a adresat camerelor de filmat prin intermediul a cinci mesaje scrise în limba engleză, prin care le-a mulțumit celor care i-au fost alături de-a lungul carierei și a confirmat că acesta va fi ultimul său Mare Premiu în MotoGP.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut parte din această călătorie. Sper că v-ați bucurat de ea la fel de mult ca mine. Aceasta va fi ultima mea cursă în MotoGP. Am făcut istorie”, a transmis pilotul, potrivit imaginilor difuzate de organizatorii campionatului.

Accidentările au cântărit la decizia luată

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă speciale organizate pe circuitul Ricardo Tormo, Márquez a oferit explicații despre hotărârea sa, într-o intervenție marcată de emoție. Pilotul a fost însoțit de numeroși colegi din MotoGP, care au dorit să fie prezenți la momentul despărțirii sale de competiție.

„A început să-mi fie teamă. Nu este teama de motociclete și nici de viteză. Este vorba despre o accidentare care există în continuare și despre consecințele pe care le-ar putea avea”, a declarat Márquez, explicând că problemele fizice au cântărit decisiv în alegerea sa.

Spaniolul a dezvăluit că decizia de retragere a fost luată în octombrie.

„Am hotărât după cursa de la Motegi. Singura persoană care știa era fratele meu, Álex. Am ales să anunț retragerea abia acum pentru că aceasta era singura modalitate de a lupta pentru titlul mondial în acest sezon. Să vorbesc despre retragere mi-ar fi consumat energia. Am luptat pentru titlu și l-am câștigat, dar decizia era deja luată, indiferent dacă aș fi terminat sezonul cu o victorie sau nu”, a explicat pilotul.

Márquez a precizat că părinții săi au aflat abia în ultimele zile, iar conducerea Ducati, inclusiv directorul general Gigi Dall’Igna, a fost informată în seara precedentă anunțului public.

Problemele medicale au înclinat balanța

Pilotul spaniol a explicat că agravarea problemelor la brațul și umărul drept a făcut tot mai dificilă continuarea carierei la cel mai înalt nivel. După ce și-a prelungit contractul cu Ducati, în martie, Márquez a suferit o nouă intervenție chirurgicală la umărul drept, în urma problemelor apărute după Marele Premiu de la Le Mans. Slăbiciunea brațului s-a accentuat, iar două episoade de diplopie (vedere dublă) au contribuit la decizia de a se opri.

„Când am semnat contractul în martie eram foarte optimist. Nu știam că voi avea nevoie de o nouă operație la umărul drept după Le Mans și că problemele se vor agrava, iar slăbiciunea brațului va crește. Pot să câștig, pot să lupt, dar a început să-mi fie teamă”, a mărturisit Márquez.

El a precizat că a avut un episod de vedere dublă timp de 48 de ore după Marele Premiu al Indoneziei și un altul, de aproximativ 12 ore, după cursa de la Le Mans.

„Din fericire, în ambele situații mi-am revenit. Aceste episoade au fost însă unul dintre motivele pentru care am început să controlez mai mult riscurile și pentru care am căzut mai rar în a doua parte a sezonului”, a adăugat spaniolul.

Márquez a subliniat că nu consideră că și-a pierdut viteza sau capacitatea de a concura la cel mai înalt nivel, însă raportul dintre riscurile asumate și beneficiile continuării carierei s-a schimbat.

„Motivul este riscul. Beneficiul continuării ar fi fost să mai câștig un titlu, dar nu era momentul să urmăresc acest lucru. Suntem oameni. Pasiunea și adrenalina sunt în continuare acolo, sunt rapid și mă simt competitiv, dar uneori trebuie să te gândești și la consecințe. A sosit momentul să mă opresc”, a declarat pilotul.

Un palmares cu zece titluri mondiale

Márquez încheie o carieră începută în 2008, în campionatul mondial de motociclism, și care l-a transformat într-unul dintre cei mai importanți piloți din istoria acestui sport.

Spaniolul a câștigat zece titluri mondiale în total: unul la clasa 125cc, unul la Moto2 și opt în MotoGP. Prin ultimul titlu, obținut în 2026, el a egalat recordul lui Giacomo Agostini pentru cele mai multe campionate mondiale câștigate în categoria regină.

Potrivit statisticilor oficiale MotoGP, Márquez are 106 victorii în toate categoriile, dintre care 80 în MotoGP. A debutat în categoria regină în 2013, an în care a devenit campion mondial, iar ulterior a mai câștigat titlurile din 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 și 2026.

Revenirea sa în vârful motociclismului după perioada dificilă provocată de accidentările repetate a fost una dintre cele mai importante povești ale carierei sale. După despărțirea de Honda și trecerea la echipa satelit Gresini, Márquez a ajuns la Ducati, unde a reușit să câștige din nou titlul mondial în 2025 și să-și păstreze supremația în 2026.

Pilotul a confirmat că nu știe încă ce va face după retragerea din competiții, însă intenționează să rămână aproape de lumea motociclismului.

„MotoGP a făcut și va face întotdeauna parte din cariera mea. Nu știu încă ce va urma. Anul viitor voi rămâne aproape de acest campionat, deoarece Álex va continua să concureze și este persoana cea mai importantă din viața mea”, a spus el.

Márquez a mulțumit echipelor Honda, Gresini și Ducati, precum și tuturor celor care l-au însoțit de-a lungul carierei. A descris perioada 2020-2023 drept cea mai dificilă din parcursul său sportiv și a spus că sprijinul primit la revenirea în competiții a fost esențial.