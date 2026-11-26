Francesco Bagnaia, care se desparte de Ducati la finalul acestui sezon din MotoGP, nu are momentan acordul doctorilor nici pentru testele programate săptămâna viitoare, când ar fi trebuit să debuteze pe motocicleta Aprilia.

Anunțul dubulului campion mondial a venit într-o conferință de presă emoționantă, susținută la Valencia, alături de Gigi Dall’Igna, directorul general Ducati Corse. Bagnaia s-a prezentat în cârje și nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a vorbit despre despărțirea de echipa alături de care a obținut cele mai mari performanțe din carieră.

„În acest moment, medicii mi-au spus nu inclusiv în privința testelor de marți. Mai sunt însă cinci zile și situația s-ar putea îmbunătăți. Sper foarte mult acest lucru. Oricum, dacă aș primi acordul să particip la teste, ar trebui să abordez totul cu foarte multă prudență”, a explicat pilotul italian.

Bagnaia a precizat că problema principală nu mai este reprezentată de fracturile suferite la piciorul drept, ci de o mică acumulare de sânge la nivelul capului, rămasă în urma impactului din Qatar.

„Nu particip la cursă din cauza unui mic hematom. Piciorul este relativ în regulă, aproape recuperat. Accidentul din Qatar a fost însă foarte violent și încă mai există puțin sânge la nivelul capului, care trebuie să se resoarbă. Nu suntem îngrijorați din cauza cantității, care este foarte mică, dar există posibilitatea unor consecințe mai grave dacă aș cădea din nou”, a transmis Bagnaia.

Accidentul violent din Qatar i-a încheiat prematur sezonul

Problemele italianului au început pe 7 noiembrie, în timpul cursei Sprint din Marele Premiu al Qatarului. În primul tur, Fermin Aldeguer a intrat în contact cu motocicleta lui Bagnaia, lovind partea din spate a Ducati-ului. Italianul a fost proiectat violent în aer, înainte de a cădea pe asfalt.

Incidentul a determinat oprirea cursei cu steag roșu, iar Bagnaia a fost transportat la centrul medical al circuitului. Primele investigații au evidențiat fracturi la nivelul metatarsienelor patru și cinci ale piciorului drept. Ulterior, pilotul a fost transportat la Torino, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru stabilizarea fracturii.

Accidentarea l-a obligat să rateze Marele Premiu al Portugaliei, iar obiectivul său devenise revenirea la Valencia, pentru a putea încheia sezonul pe motocicleta Ducati. Investigațiile suplimentare au scos însă la iveală și problema craniană, care a schimbat planurile echipei și ale pilotului.

Ducati anunțase deja miercuri că ultimele examinări medicale nu au oferit undă verde pentru revenirea lui Bagnaia pe motocicletă. În locul său va concura Iker Lecuona, la fel ca în etapa din Portugalia.

Un ultim dans pregătit în detaliu, care nu va mai avea loc

Absența de la Valencia este cu atât mai dureroasă pentru Bagnaia, deoarece Marele Premiu ar fi reprezentat ultima sa cursă în culorile Ducati, după opt sezoane petrecute în cadrul proiectului italian.

Pentru a marca momentul, echipa pregătise o motocicletă specială, pe care era inscripționat mesajul „Grazie Pecco”, alături de două stele care aminteau de titlurile mondiale câștigate de italian în 2022 și 2023.

„Este un cadou pe care Ducati a vrut să mi-l ofere. Este păcat că nu pot pilota această motocicletă pentru ultima dată. Am iubit întotdeauna Ducati și această echipă. Am împărtășit cele mai frumoase momente ale carierei mele. Este foarte trist că nu pot conduce încă o dată alături de ei”, a spus italianul, vizibil emoționat.

Acesta a vorbit și despre relația construită în timp cu producătorul italian, căruia îi datorează o mare parte din succesul său în MotoGP.

„Vreau să le mulțumesc celor de la Ducati pentru tot. Am crezut foarte mult în acest proiect, iar ei au crezut în mine. Împreună am început o călătorie care ne-a adus foarte multă glorie. Am obținut 31 de victorii, 63 de podiumuri și două titluri mondiale. Nimeni nu ne poate lua aceste rezultate”, a adăugat Bagnaia.

După despărțirea de Ducati, Francesco Bagnaia va evolua din 2027 pentru Aprilia, alături de care a semnat un contract pe patru sezoane.

În schimb, la Ducati va ajunge Pedro Acosta, care va deveni colegul lui Marc Marquez începând cu sezonul 2027.

O despărțire după o perioadă complicată

Bagnaia a debutat în MotoGP în 2019, alături de Pramac Ducati, înainte de a fi promovat în echipa de uzină în 2021. A devenit campion mondial în 2022 și 2023, iar în 2024 a încheiat sezonul pe poziția secundă.

Ultimele două stagiuni au fost însă mult mai complicate. Sosirea lui Marc Marquez la Ducati, în 2025, a coincis cu o perioadă în care italianul a întâmpinat dificultăți în adaptarea la motocicletă. Bagnaia a explicat în repetate rânduri că nu s-a simțit confortabil cu unele dintre caracteristicile noului model și că nu a reușit să-și găsească ritmul dorit.

Chiar și așa, italianul rămâne cel mai de succes pilot Ducati din istoria clasei regine, cu 31 de victorii în MotoGP. Doar Casey Stoner are un statut comparabil în istoria constructorului italian, fiind primul pilot care a câștigat titlul mondial cu Ducati, în 2007.