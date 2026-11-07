Marc Márquez câștigă Sprintul din Qatar și face un pas important spre al 8-lea titlu mondial MotoGP

Marc Márquez poate deveni campion mondial chiar duminică, dacă va câștiga cursa principală, iar principalul său rival, Jorge Martín, nu va obține niciun punct. Cursa din Qatar a fost marcată de două incidente importante, căderea lui Francesco Bagnaia și abandonul lui Marco Bezzecchi, în urma unui contact cu Márquez.

Sprintul de la Lusail a avut parte de un început dramatic și a fost oprit cu steag roșu după numai două tururi, în urma unui accident în care a fost implicat Francesco Bagnaia. Italianul de la Ducati a intrat în contact cu Fermín Aldeguer, care încerca să îl depășească pe Pedro Acosta, iar motocicleta sa a fost dezechilibrată. Bagnaia a căzut violent și a rămas pe asfalt, fiind evacuat pe targă, în stare conștientă, către centrul medical al circuitului.

După intervenția echipelor de securitate și îndepărtarea motocicletei avariate, organizatorii au decis reluarea cursei, redusă la zece tururi. Aldeguer a primit o penalizare de două tururi lungi pentru contactul cu Bagnaia.

Márquez și Bezzecchi, contact în lupta pentru prima poziție

La reluarea Sprintului, Márquez a avut un start foarte bun și a preluat conducerea, depășindu-l pe Marco Bezzecchi, pilotul Aprilia care plecase din pole position. Italianul a încercat să recupereze prima poziție și a pus presiune pe spaniol, în timp ce Jorge Martín avansa rapid prin pluton.

Momentul controversat s-a produs în turul al patrulea. Márquez a lărgit ușor trasa într-un viraj, iar Bezzecchi a încercat să profite de spațiul creat. Cei doi s-au atins, iar italianul a căzut și a abandonat. Motocicleta lui Márquez a fost destabilizată, airbagul combinezonului activându-se, însă spaniolul a reușit să rămână în șa și să continue cursa.

Incidentul a fost analizat de comisarii competiției, care au decis să nu îl penalizeze pe pilotul Ducati. Hotărârea a provocat nemulțumirea conducerii Aprilia. Massimo Rivola, directorul echipei italiene, a reacționat ironic, aplaudând decizia oficialilor și exclamând: „Bravo, bravo!”.

Jorge Martín, revenire de pe locul 11 pe podium

Jorge Martín a reușit una dintre cele mai importante reveniri ale zilei. Spaniolul, care plecase de pe poziția a 11-a a grilei, a recuperat constant teren și a ajuns în lupta pentru podium, în ciuda problemelor fizice provocate de fractura la încheietura mâinii drepte, care l-a făcut să rateze etapa precedentă.

Pilotul Aprilia i-a depășit succesiv pe mai mulți adversari, inclusiv pe Pedro Acosta și Johann Zarco, și a ajuns până pe locul al doilea. Martín a reușit chiar să treacă pentru scurt timp de Márquez în fruntea cursei, însă liderul campionatului a răspuns imediat și și-a recâștigat poziția.

Fabio Di Giannantonio a rămas însă în lupta pentru podium. Italianul l-a depășit pe Martín în ultimul tur, într-o manevră executată pe exteriorul primului viraj și finalizată în zona virajului al doilea. Spaniolul nu a mai reușit să răspundă, astfel că a încheiat cursa pe locul al treilea.

Márquez a controlat finalul și s-a desprins de urmăritori, obținând victoria.

Márquez, la un pas de al optulea titlu la categoria regină

Prin victoria din Sprint, Márquez ajunge la 411 puncte, în timp ce Jorge Martín are 362, iar Marco Bezzecchi rămâne cu 332 de puncte, după abandon. Doar cei trei au mai rămas în cursa pentru titlul mondial.

Astfel, diferența dintre Márquez și Martín este de 49 de puncte înaintea cursei principale de duminică.

Pilotul Ducati poate deveni campion mondial chiar la Lusail dacă va câștiga Marele Premiu al Qatarului, iar Martín nu va acumula niciun punct. În acest scenariu, diferența dintre cei doi va ajunge la 74 de puncte, iar Márquez va avea avantaj la departajare datorită numărului de victorii în cursele principale.

După etapa din Qatar vor mai rămâne două Mari Premii în calendar, în Portugalia și la Valencia, cu un total de 74 de puncte disponibile.

Bezzecchi are nevoie de victorie în cursa de duminică pentru a mai păstra șanse matematice la titlu.

Doar 18 piloți au luat startul în Qatar

Sprintul s-a desfășurat cu un număr redus de participanți, după ce Yamaha a decis să nu participe la Marele Premiu al Qatarului. Absența constructorului japonez a însemnat retragerea celor patru piloți ai echipelor sale: Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller și Augusto Fernández.

În plus, Jake Dixon l-a înlocuit pe Joan Mir la echipa Honda de uzină, iar Iker Lecuona a concurat în locul lui Alex Márquez la Gresini Ducati. Astfel, pe grila de start s-au aflat doar 18 motociclete.

Cursa principală a Marelui Premiu al Qatarului este programată duminică, de la ora 18:00, și va avea 22 de tururi.