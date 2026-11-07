Hagi a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Polonia și Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor

România va întâlni, în Liga Națiunilor, Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Marți, 17 noiembrie, de la aceeași oră, tricolorii vor juca la Zenica, cu Bosnia și Herțegovina, pe stadionul Bilino Polje.

România a pierdut toate partidele disputate până acum, în septembrie și octombrie: 1-2 cu Suedia, în deplasare (25 septembrie), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, la București, fără spectatori (28 septembrie), 0-6 cu Polonia, la Varșovia (2 octombrie), și 0-1 cu Suedia, pe Arena Națională (5 octombrie).

Clasamentul grupei B4 după patru etape: 1. Suedia – 10 puncte, 2. Bosnia și Herțegovina – 8, 3. Polonia – 4, 4. România – 0.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor:

Portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 4/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 5/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania, 41/2), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina, Italia, 32/1), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia, 7/0), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania, 12/1), Matei Ilie (Kasımpaşa, Turcia, 4/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0)

Mijlocași: Tudor Bălută (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia, 78/12), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 41/5), Marius Corbu (Ferencváros, Ungaria, 0/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China, 90/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 11/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 4/0)

Atacanți: Dennis Man (PSV, Țările de Jos, 48/12), Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora, Portugalia, 0/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia, 57/8), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 22/3), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia, 11/3)