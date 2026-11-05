Naționala masculină de handbal a României pierde cu Franța, în debutul preliminariilor EHF Euro 2028

România a început bine partida și conducea cu 2-1 în minutul 3, după golurile marcate de Andrei Buzle și Bogdan Oancea. Francezii au egalat prin Ludovic Fabregas, apoi au trecut în avantaj. În minutul 8, Buzle a marcat de două ori la rând, readucând România în avantaj, scor 5-4.

Franța a revenit însă și a preluat din nou conducerea, construind treptat un avantaj de patru goluri. „Tricolorii” au redus diferența înainte de pauză, când tabela indica 15-13 în favoarea selecționatei din Hexagon.

În partea secundă, Franța a mărit diferența, ajungând pentru prima dată la cinci goluri în minutul 36, scor 19-14. România a încercat să revină și s-a apropiat la trei goluri, însă echipa gazdă a refăcut ecartul și s-a desprins decisiv în ultimul sfert de oră, după o serie de patru goluri consecutive, scor 27-19, minutul 50. Scorul final a fost 34-27 pentru selecționata franceză.

Andrei Buzle a fost cel mai bun marcator al României, cu 10 goluri din 13 aruncări. El a fost urmat de Andrei Drăgan, cu patru goluri, și Bogdan Oancea, cu trei. De partea francezilor, Dika Mem a înscris de șapte ori, fiind principalul marcator al gazdelor.

Statisticile partidei evidențiază eficiența superioară a Franței: 68% la aruncări, față de 61% pentru România, respectiv 61% eficiență la aruncări, respectiv doar 39% de partea României. De asemenea, selecționata pregătită de Sandu Iacob și Cédric Sorhaindo a înregistrat 13 mingi pierdute, comparativ cu doar trei ale francezilor.

În celălalt meci al grupei a 6-a, disputat miercuri, Polonia a învins Letonia cu scorul de 33-24.

Rezultatele primei etape din preliminariile EHF EURO 2028

Cele 32 de echipe participante sunt împărțite în opt grupe, fiecare cu câte patru reprezentative.

Grupa 1

Croația – Lituania 46-28

Olanda – Finlanda 33-24

Grupa 2

Austria – Turcia 37-30

Norvegia – Georgia 40-23

Grupa 3

Islanda – Ucraina 48-26

Serbia – Estonia 39-18

Grupa 4

Insulele Feroe – Kosovo 37-30

Ungaria – Muntenegru 32-21

Grupa 5

Cehia – Israel 27-26

Slovenia – Bosnia și Herțegovina 38-28

Grupa 6

Polonia – Letonia 33-24

Franța – România 34-27

Grupa 7

Italia – Slovacia 34-32

Germania – Belgia 42-32

Grupa 8

Macedonia de Nord – Luxemburg 41-23

Suedia – Grecia 33-24

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea se califică la turneul final.

Următorul meci al României va avea loc duminică, de la ora 20:00, la Tulcea, împotriva Poloniei.