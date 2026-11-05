Conference League. Universitatea Craiova învinge pe Egnatia, al doilea succes din trei meciuri. Campioana României rămâne neînvinsă

Golurile campioanei României au fost marcate de Alexandru Cicâldău (24) și Nicușor Bancu (32), în timp ce oaspeții au evoluat în inferioritate numerică din minutul 84, după eliminarea lui Bitri. Universitatea Craiova a început partida în atac și a avut mai multe oportunități de a deschide scorul.

În minutul 11, Nicușor Bancu a ratat o ocazie importantă, după o acțiune în care Assad Al-Hamlawi l-a lansat pe contraatac, iar în minutul 13, Ștefan Baiaram a fost aproape de gol.

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 24, prin Alexandru Cicâldău. Mijlocașul a profitat de o minge respinsă de portarul Dajsinani și a trimis în plasă. Golul a fost inițial anulat pentru ofsaid, dar validat ulterior în urma intervenției VAR.

Opt minute mai târziu, căpitanul Nicușor Bancu a majorat avantajul gazdelor cu un șut de la distanță, stabilind scorul pauzei, 2-0.

În repriza secundă, formația pregătită de Filipe Coelho a continuat să caute golul al treilea. În minutul 56, Bancu a ratat o oportunitate din apropierea porții, iar în minutul 82, Simon Elisor nu a reușit să transforme o centrare a căpitanului oltenilor.

Egnatia a rămas în inferioritate numerică în minutul 84, când Bitri a primit al doilea cartonaș galben în decurs de cinci minute, în urma unui fault asupra lui Elisor. Scorul nu s-a mai modificat până la final.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a acumulat șapte puncte după primele trei etape ale fazei principale din Conference League și ocupă locul 8 în clasament.