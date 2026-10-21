Filipe Coelho, înainte de meciul Universității Craiova cu Inter d’Escaldes: Ar fi o mare greșeală să-i subestimăm

„Este un meci foarte important pentru noi, împotriva unei echipe bune, pe care trebuie să o respectăm, pentru că, dacă a ajuns aici, înseamnă că merită. Jucăm în deplasare, iar dacă ne uităm la etapa precedentă, doar două echipe care au evoluat în deplasare au reușit să câștige. Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a încerca să obținem cele trei puncte. Abordăm meciul cu ambiție”, a declarat Filipe Coelho, miercuri, în conferința de presă organizată înaintea partidei.

Universitatea Craiova va întâlni, în deplasare, formația Inter Club d’Escaldes, din Andorra, joi, de la ora 19:45, în etapa a doua a fazei ligii din Conference League.

„Ar fi o mare greșeală să-i subestimăm. Este o echipă care are o idee de joc foarte clară, bazată pe posesie și pe controlul partidei prin intermediul mingii. Are multă determinare, iar atunci când joacă acasă este foarte greu de învins. De aceea, trebuie să fim la un nivel foarte înalt”, a mai spus Filipe Coelho.

Întrebat dacă dificultățile întâmpinate de alte formații românești în Andorra ar trebui să reprezinte un avertisment pentru olteni, Coelho a spus că rezultatele din trecut nu vor influența abordarea partidei.

„Pentru mine, nu este important. Trebuie să ne concentrăm asupra propriei echipe și să pregătim meciul în mod normal. Trebuie să ne respectăm clubul și ambițiile. Trecutul este trecut. Rezultatele celorlalte echipe românești nu contează pentru meciul de mâine, la fel cum nici partida precedentă cu Getafe nu va conta”, a afirmat antrenorul.

Tehnicianul a avertizat și asupra riscului de relaxare, într-o partidă în care diferența poate fi făcută de detalii.

„Ceea ce ne face să fim pregătiți este ambiția de a ne reprezenta clubul cât mai bine. Nu contează ce am făcut în trecut. Pentru meciul de mâine contează cum îl abordăm și cât de mult ne dorim să câștigăm. În astfel de partide, detaliile fac diferența. Dacă ne relaxăm, cu siguranță nu vom câștiga. Întâlnim o echipă bună și nu am nicio îndoială în privința asta”, a spus Coelho.

Romanchuk: „Respectăm pe toată lumea, dar ne respectăm și pe noi înșine”

Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk a vorbit despre forma bună a echipei în ultimele partide și despre obiectivul de a continua prestațiile defensive solide.

„În ultimele meciuri am avut prestații bune. Avem sarcinile și obiectivele noastre, ca întotdeauna, iar pe teren ne concentrăm asupra lor. Acest meci nu va fi diferit. Respectăm pe toată lumea, dar ne respectăm și pe noi înșine. Avem ambiția de a lupta pentru fiecare minge și de a câștiga”, a declarat Romanchuk.

Fundașul a subliniat că își dorește să contribuie la menținerea porții intacte.

„Din partea mea, voi face tot ce ține de mine pentru a nu primi gol în această partidă”, a adăugat jucătorul.

Universitatea Craiova a început parcursul în Conference League cu o remiză pe teren propriu, 1-1 cu Getafe. De cealaltă parte, Inter Club d’Escaldes a pierdut în prima etapă, scor 0-2, în deplasare cu Mjällby.