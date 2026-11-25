„Sunt multe de îmbunătățit, în toate privințele, dar aceasta este meseria noastră. Moștenirea noastră”, a declarat Cristian Chivu în urma victoriei de miercuri seara.

„În ciuda dificultăților, având în vedere calitatea adversarului nostru, ne-am păstrat calmul și calitatea în anumite lucruri care ne-au permis să creăm ocazii. Am fost mereu atenți. Suntem mulțumiți de victorie și de prestație, poate nu cea mai bună de până acum, dar în fotbal trăiești în momente și trebuie să încerci să aduci acasă puncte”, a adăugat antrenorul, potrivit presei din Italia.

Despre atacanți, Chivu a spus că „Lautaro, după perioada petrecută la Bergamo, a acumulat câteva minute. Mental, marcarea este un plus de încredere și stimă de sine pentru un atacant, chiar dacă nu avea nevoie de ele. Sunt mulțumit și de Pio și Marcus pentru ceea ce au oferit. Sper să rămână la acest nivel, dar suntem conștienți că atacanții prosperă pe baza bucuriei colective și individuale: trebuie să fim foarte atenți la integritatea lor”.

„Știam intensitatea pe care o aduce Stuttgart în primele minute, calitatea, combinațiile pe care dacă nu ești organizat riști să le plătești. Am făcut bine că am rămas calmi, că nu ne-am emoționat, că ne-am adunat curaj: am terminat prima repriză în forță și am egalat în intensitate, menținând mintea limpede pe tot parcursul meciului”, a continuat el.

Cu toate acestea, Chivu a precizat că preocuparea lor din acest moment îl reprezintă meciul de sâmbătă cu Genoa.

„În acest moment, însă, principala noastră preocupare este Genoa. Ne vom concentra pe Dortmund mai târziu; știm clasamentul. A fost important să reacționăm după două înfrângeri consecutive. Trebuie să gândim meci de meci pentru a aspira la ambițiile noastre. Echipa nu face tam-tam când pierde și nu se entuziasmează când câștigă”, a mai declarat antrenorul.