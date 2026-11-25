Paris Saint-Germain a fost ținută în șah de AS Roma, pe Parc des Princes, într-un meci în care italienii au condus de două ori.

Echipa pregătită de Gian Piero Gasperini a deschis scorul încă din minutul 5, prin Mario Hermoso, după o pasă oferită de Matias Soule.

Parizienii au egalat în minutul 31, când Ilia Zabarnyi a înscris cu o lovitură de cap, în urma unui corner. Gazdele au trecut în avantaj în repriza secundă, Ousmane Dembele transformând un penalty în minutul 62.

Roma nu a renunțat și a restabilit egalitatea în minutul 78, tot dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de Donyell Malen, după un henț comis de Vitinha.

S-a terminat 2-2, iar PSG a pierdut primele puncte din actuala ediție a Ligii Campionilor, după ce câștigase toate cele patru partide precedente. Parizienii coboară pe locul secund, cu 13 puncte, la două puncte de Real Madrid, care are maximum de puncte după cinci etape.

Lille a întors rezultatul și a învins campioana Germaniei

Surpriza serii s-a produs în Franța, unde Lille a învins-o pe Bayern München cu 2-1, după ce formația germană a condus la pauză.

Bavarezii au deschis scorul în minutul 15, prin Dayot Upamecano, care a înscris cu o lovitură de cap după un corner.

Gazdele au revenit în repriza secundă. Ayase Ueda a egalat în minutul 62, cu o execuție din interiorul careului, iar trei minute mai târziu Aleksandar Pavlovic a trimis mingea în propria poartă, după o acțiune în care Ethan Mbappe scăpase spre poartă și lovise bara.

Bayern a încercat să evite înfrângerea pe final, însă Lille a rezistat și a obținut trei puncte importante. Pentru campioana Germaniei este un rezultat neașteptat, în condițiile în care nu pierduse niciun meci până acum.

Liverpool, victorie clară la Bruges

Liverpool a câștigat cu 3-0 în deplasare împotriva formației Club Brugge, într-o partidă în care Alexander Isak a fost unul dintre oamenii decisivi.

Atacantul suedez a deschis scorul în minutul 13, după o eroare a portarului Yann Sommer în construcția jocului. Florian Wirtz a majorat avantajul în minutul 79, cu un șut plasat, după o acțiune individuală foarte bună a tânărului Rio Ngumoha.

Isak a revenit pe lista marcatorilor în finalul întâlnirii și a stabilit scorul de 3-0.

Succesul este important pentru formația engleză, care venea după înfrângerea suferită în deplasare cu Fenerbahce, scor 2-3, în etapa precedentă.

Cu 12 puncte, echipa engleză ocupă locul al cincilea în clasament.

Atletico Madrid, succes fără emoții cu Viking

Atletico Madrid a învins-o pe Viking, scor 2-0, într-o partidă în care echipa lui Diego Simeone a rezolvat rapid meciul.

Alexander Sørloth a deschis scorul în minutul 19, iar Julian Alvarez a majorat avantajul cinci minute mai târziu, cu o lovitură liberă. Portarul norvegienilor a intervenit, însă mingea trecuse deja linia porții, fapt confirmat de tehnologia de pe linia porții.

Spaniolii au gestionat avantajul până la final și au obținut trei puncte importante, ajungând la un total de șapte puncte, ocupând locul 18.

Manchester United a ratat victoria în ultimele minute

Manchester United a plecat cu un singur punct de la Lisabona, după 2-2 cu Sporting, într-o partidă cu trei penalty-uri, două transformate și unul ratat.

Portughezii au deschis scorul prin Luis Suarez, din penalty, în minutul 33, după ce executantul ratase anterior o altă lovitură de la 11 metri. Bruno Fernandes a egalat în minutul 48, tot de la punctul cu var, iar două minute mai târziu a reușit dubla, cu un șut deviat de pe marginea careului.

United părea să obțină toate cele trei puncte, însă Sporting a egalat în minutul 80, după o nouă eroare a portarului Senne Lammens. Acesta nu a reușit să controleze o centrare, iar Suarez a profitat și a trimis mingea în plasă.

Manchester United a mai avut un gol anulat de VAR în prelungiri, astfel că scorul a rămas 2-2. Sporting rămâne cu o singură înfrângere și ocupă locul 9, cu 10 puncte.

Fenerbahce, victorie importantă

Fenerbahce s-a impus cu 1-0 în fața lui Șahtior Donețk, prin golul lui Vedat Muriqi, iar formația turcă a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul neutru de la Londra.

Echipa turcă bifează al doilea succes la rând și urcă pe locul 16, cu 8 puncte.

De asemenea, Inter Milano a obținut o victorie convingătoare, scor 2-0, în fața formației VfB Stuttgart.

În meciurile disputate mai devreme, Barcelona a câștigat cu 4-1 pe terenul lui Sabah, iar Villarreal s-a impus cu 1-0 în deplasare, împotriva celor de la Slavia Praga.