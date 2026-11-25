Campioana României, CSO Voluntari, a început aventura din grupele Ligii Campionilor cu o înfrângere, scor 2-3, pe terenul campioanei Germaniei, VfB Suhl Thüringen. Partida disputată în HUK-Coburg Arena din orașul Coburg s-a încheiat cu victoria gazdelor, care au revenit de două ori.

Ilfovencele au câștigat primul set cu 25-19, însă nemțoaicele au egalat după 25-16 în actul secund. Voluntari a trecut din nou în avantaj, după 25-22 în setul al treilea, dar VfB Suhl a împins partida în decisiv, câștigând actul al patrulea cu 25-19.

În setul decisiv, formația germană a avut mai multă precizie și s-a impus cu 15-12, obținând victoria cu 3-2.

Chiar dacă a pierdut, CSO Voluntari a obținut un punct în clasamentul Grupei E, în timp ce gazdele au primit două puncte pentru succesul în cinci seturi.

Nicole van de Vosse a fost cea mai bună jucătoare a formației române, cu 21 de puncte, în timp ce Nina Dreisigova a reușit 18 puncte pentru VfB Suhl.

Pentru CSO Voluntari este a doua participare în faza grupelor Ligii Campionilor din istoria clubului. Echipa pregătită de Giovanni Caprara este campioana României și ocupă primul loc în actuala ediție a Diviziei A1, cu șapte victorii în primele opt partide.

Ilfovencele vor disputa următorul meci european pe 3 decembrie, când vor primi vizita formației poloneze PGE Budowlani Łódź, în Sala Polivalentă din București.

Dinamo București, victorie categorică în Croația

În Cupa CEV, Dinamo București a obținut un succes important în deplasare, învingând-o pe Mladost Zagreb cu 3-0, în prima manșă a șaisprezecimilor de finală.

Formația bucureșteană s-a impus în trei seturi, cu 25-18, 25-20 și 25-11, controlând partida disputată în capitala Croației.

Victoria reprezintă un avantaj important pentru Dinamo înaintea returului programat pe 2 decembrie, la București. Câștigătoarea dublei manșe se va califica în optimile de finală ale competiției, unde este deja repartizată direct o altă reprezentantă a României, Volei Alba Blaj.

Corona Brașov, învinsă de Panathinaikos în Challenge Cup

CSM Corona Brașov a avut parte de o misiune dificilă în Grecia, unde a fost învinsă de Panathinaikos Atena cu 0-3, în prima manșă a șaisprezecimilor de finală din Challenge Cup, a treia competiție europeană ca valoare.

Gazdele au câștigat fără să cedeze vreun set, cu 25-12, 25-15 și 25-13, într-o partidă în care formația brașoveană nu a reușit să țină pasul cu adversara.

Corona a făcut deplasarea fără Ariana Pîrv, accidentată, una dintre principalele jucătoare ale formației.

Panathinaikos este una dintre formațiile puternice ale competiției, după ce în sezonul precedent a ajuns până în finala Challenge Cup, pierdută în fața italiencelor de la Megabox Volley Vallefoglia.

Returul este programat pe 2 decembrie, la Brașov.