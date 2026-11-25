Barcelona a câștigat cu 4-1 pe terenul lui Sabah. Catalanii au parcurs aproximativ 4.000 de kilometri până la Baku. Într-un alt meci disputat miercuri seară, Villarreal s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Slavia Praga, printr-un gol marcat de Tajon Buchanan.

Barcelona a rezolvat meciul fără emoții

Hansi Flick a profitat de deplasarea din Azerbaidjan pentru a-și menaja o parte dintre titulari, iar Anthony Gordon, introdus în formula de start în locul lui Lamine Yamal, a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai partidei.

Englezul a deschis scorul în minutul 31, când a profitat de o respingere a portarului Stas Pokatilov, după o acțiune în care au mai fost implicați Karim Adeyemi și Gabriel Jesus.

Gordon a reușit dubla la începutul reprizei secunde, în minutul 51, după ce portarul formației azere a respins în față un șut expediat de Gabriel Jesus.

Barcelona a continuat să atace și a dus scorul la 3-0 în minutul 55, prin Karim Adeyemi, care a finalizat din apropiere după o centrare venită de la Alejandro Balde. Al patrulea gol a fost înscris de Gabriel Jesus, în minutul 60, atacantul brazilian profitând de o nouă respingere a lui Pokatilov, după o lovitură de cap a lui Jules Kounde.

Sabah a reușit să înscrie golul de onoare în minutul 63, prin Joy-Lance Mickels, care a finalizat după o pasă primită de la Christian Nwachukwu.

S-a terminat 4-1 pentru Barcelona, care a ajuns la 12 puncte după cinci etape și ocupă locul al patrulea în clasamentul fazei ligii. Sabah se află pe poziția a 32-a, în afara locurilor care asigură calificarea în play-off.

Villarreal a câștigat la Praga după un meci cu două intervenții importante ale VAR

În celălalt duel dintre formațiile spaniole și adversarele lor din Europa Centrală, Villarreal a obținut trei puncte importante în deplasare, după 1-0 cu Slavia Praga.

Gazdele au început mai bine partida și au pus presiune pe defensiva spaniolilor, care au avut dificultăți în construcție și au apelat deseori la pase lungi și contraatacuri.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, dar cu un episod controversat. Arbitrul sloven Rade Obrenovic i-a arătat inițial cartonașul roșu fundașului Renato Veiga, după un duel cu atacantul Tomas Chytil. După intervenția VAR și revederea fazei la monitor, centralul și-a schimbat decizia și a anulat eliminarea, acordându-i portughezului doar cartonaș galben.

Slavia a continuat să caute golul, însă Villarreal a dat lovitura în minutul 62. O pasă foarte bună a lui Carlos Macià l-a găsit pe Ayoze Perez în adâncime, iar după intervenția portarului, mingea a ajuns la canadianul Tajon Buchanan, care a înscris pentru 1-0.

Finalul a fost unul tensionat. În minutul 81, arbitrul a acordat un penalty pentru Slavia, după un duel în care a fost implicat Pape Gueye. După verificarea VAR, decizia a fost anulată, întrucât contactul invocat avusese loc înainte de executarea loviturii de colț.

Villarreal a rezistat presiunii gazdelor până la final, iar echipa spaniolă a obținut prima victorie în deplasare în Liga Campionilor după o serie de șapte înfrângeri consecutive pe teren străin în competiție.

Succesul de la Praga a dus-o pe Villarreal la șase puncte după primele cinci etape, echipa păstrând șanse de calificare în faza eliminatorie. Slavia Praga rămâne cu un singur punct.