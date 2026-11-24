Galatasaray a obținut trei puncte importante în fața formației pregătite de Unai Emery, într-o partidă echilibrată, în care golul victoriei a venit în ultimele 15 minute.

Cele două echipe au avut dificultăți în a-și crea ocazii clare, iar prima repriză s-a încheiat fără șuturi pe spațiul porții.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 77 de Deniz Gül, introdus pe teren cu un sfert de oră mai devreme. După un corner executat de Gabriel Sara, Wilfried Singo a deviat mingea la prima bară, balonul a ricoșat din Nicolas Jackson, iar Gül a ajuns primul la el și a înscris cu capul.

A fost primul șut pe poartă al partidei și, totodată, golul care a decis confruntarea de la Istanbul.

Aston Villa a încercat să restabilească egalitatea în ultimele minute, dar nu a reușit să treacă de apărarea gazdelor. Galatasaray a obținut astfel o victorie importantă în lupta pentru calificarea directă în faza eliminatorie.

Formația turcă este ultima dintre cele zece echipe care au, în momentul de față, câte nouă puncte, inclusiv Aston Villa, care ocupă locurile 4-13.

Bodø/Glimt rămâne neînvinsă pe teren propriu

În Norvegia, Bodø/Glimt a avut nevoie de minutele de prelungire pentru a obține victoria în fața formației austriece LASK Linz.

Gazdele au dominat teritorial și au căutat în permanență drumul spre poartă, însă defensiva oaspeților a rezistat aproape întregul meci. Una dintre cele mai importante ocazii ale norvegienilor a venit în repriza secundă, când Jens Petter Hauge și colegii săi au intensificat presiunea asupra defensivei adverse.

Golul decisiv a venit în minutul 90+2, când Andreas Helmersen, introdus în minutul 74, a înscris și a declanșat bucuria spectatorilor de pe stadionul Aspmyra.

Pentru Bodo/Glimt este a doua victorie din trei partide disputate pe teren propriu în actuala ediție a Ligii Campionilor și ajunge la 7 puncte.

LASK bifează a treia înfrângere și rămâne cu șase puncte.