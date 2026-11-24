Un studiu realizat de Reuters asupra mai multor echipe din Fantasy Premier League (FPL), competiția oficială de fotbal virtual a campionatului englez, arată că modelele de inteligență artificială și-au redus considerabil diferența față de managerii umani. Cele mai bune echipe conduse de oameni obțin însă rezultate superioare, în special prin alegerile tactice.

Inteligența artificială obține rezultate tot mai bune

Au fost analizate nouă echipe din Fantasy Premier League, dintre care șapte au fost conduse cu ajutorul unor chatboturi de inteligență artificială. În primele opt etape ale sezonului 2026-2027, echipele administrate de IA au acumulat, în medie, 499 de puncte, un rezultat apropiat de media managerilor umani, de 502 puncte.

Diferența față de cei mai buni 1.000 de participanți a fost însă de aproximativ 75 de puncte. Analiza arată că inteligența artificială a progresat semnificativ, dar nu a ajuns încă la nivelul celor mai performanți manageri.

Echipele virtuale analizate au fost administrate de o companie de marketing sportiv care le oferă chatboturilor aceleași instrucțiuni în fiecare săptămână. În cele mai multe cazuri, un angajat introduce efectiv în platformă deciziile luate de inteligența artificială.

Compania folosește și o echipă de control, administrată fără instrumente IA. În sezonul 2025-2026, această echipă a obținut rezultate net superioare celor conduse de chatboturi. În actuala ediție, diferența dintre ele s-a redus considerabil.

Punctele slabe ale algoritmilor

Una dintre cele mai mari dificultăți pentru inteligența artificială este alegerea căpitanului echipei. În Fantasy Premier League, fotbalistul desemnat căpitan primește punctaj dublu, iar această decizie poate influența semnificativ clasamentul.

Chatboturile au rezultate comparabile cu cei mai buni manageri în privința transferurilor, dar pierd puncte prin alegerea căpitanilor și prin păstrarea unor jucători pe banca de rezerve, deși aceștia ar fi putut acumula puncte.

O altă problemă este estimarea numărului de minute pe care un fotbalist îl va petrece pe teren. Accidentările, rotația lotului și deciziile antrenorilor sunt greu de anticipat exclusiv pe baza datelor statistice.

Câștigătorul Fantasy Premier League în sezonul 2023-2024, Jonas Sand Labakk, consideră că intervenția umană este încă importantă în astfel de situații.

Daniel Groos, specialist în inteligență artificială și creatorul modelului de prognoză OpenFPL, susține că algoritmii au totuși un avantaj în analiza obiectivă a datelor. Managerii umani pot fi influențați de o evoluție spectaculoasă a unui fotbalist, de relatările din presă sau de preferința pentru un anumit jucător.

13 milioane de echipe în competiția oficială a Premier League

Interesul pentru fotbalul virtual este considerabil. Potrivit cercetărilor din industrie, aproximativ 245 de milioane de persoane participă la competiții de fantasy sports la nivel mondial.

Fantasy Premier League a avut peste 13 milioane de echipe înregistrate în sezonul 2025-2026. Printre recompensele oferite câștigătorilor se numără bilete la meciuri și echipamente oficiale ale cluburilor.

Compania britanică Scoreline.ai, specializată în analiza datelor și dezvoltarea instrumentelor de inteligență artificială pentru competițiile de fotbal virtual, a dezvoltat un model care a încheiat sezonul trecut în primii 0,5% dintre participanți, pe locul 67.829 la nivel mondial. Unul dintre produsele companiei este Fantasy Football Hub, o platformă cu aproximativ 60.000 de abonați plătitori.

Will Thomas, fondatorul Scoreline.ai, participă la Fantasy Premier League de peste 15 ani. În sezonul trecut, echipa virtuală administrată de inteligența artificială pe care a dezvoltat-o l-a depășit pentru întâia oară.

Inteligența artificială, asistent pentru managerii umani

Specialiștii nu se așteaptă ca inteligența artificială să elimine complet rolul oamenilor din competițiile de fotbal virtual. O combinație între analiza algoritmilor și intuiția managerilor ar putea oferi însă cele mai bune rezultate.

Jonas Sand Labakk consideră că un manager implicat, care folosește modelele de inteligență artificială ca instrument de sprijin, poate obține rezultate mai bune decât un sistem complet automatizat.

Din acest sezon, organizatorii Fantasy Premier League au introdus și un asistent conversațional bazat pe inteligență artificială, care îi ajută pe participanți să își gestioneze echipele virtuale.