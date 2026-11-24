Antonio Roma, un artist virtual realizat de o casă de discuri din Columbia cu ajutorul inteligenței artificiale, a cucerit publicul cu stilul său flamenco-pop și cu peste 185.000 de ascultători lunar pe Spotify.

Pe 3 februarie 2027, el va „susține” un concert la Madrid, după ce toate cele 500 de bilete, în valoare de 25 de euro fiecare, au fost vândute

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Având în vedere că el nu este un artist în piele și oase, vocea și prezența scenică vor fi preluate, în cadrul concertului de la Sala Galileo Galilei din Madrid, de către Diego Amador Jr, un muzician originar din Sevilla, relatează Corriere della Sera.

Ascensiunea rapidă a lui Antonio Roma în mediul online

Antonio Roma a apărut pe rețelele sociale în luna august a anului trecut și a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Personajul a fost construit în jurul unei imagini care amintește de estetica din Roma: păr lung și cârlionțat, o barbă neîngrijită și o cămașă lăsată descheiată sub o jachetă din piele.

Popularitatea sa a crescut fulminant în decurs de câteva luni, mai ales că fiind un artist creat cu AI, nu a avut interviuri, apariții televizate sau turnee. Stilul muzical adoptat combină ritmurile de flamenco cu pop-ul și atmosferele romantice, mai scrie Corriere della Sera.

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În prezent, Antonio Roma are o comunitate de aproape 600.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok și a „lansat” și un album intitulat „Un Loco”.

Fondatorii lui Antonio Roma au explicat, potrivit sursei citate, că intenția lor nu este de a înlocui artiștii reali, ci de a folosi inteligența artificială pentru a oferi vizibilitate unor genuri muzicale care întâmpină dificultăți în a-și găsi locul pe piața mainstream, flamenco fiind unul dintre acestea.