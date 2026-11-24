O listă publicată de specialiști italieni cuprinde plante cu flori, plante care atrag albinele, pomi fructiferi și specii pentru cei care nu au timp de grădinărit.

Cea mai rezistentă este sedumul, care trece prin temperaturi de la -37°C la 40°C și aproape nu cere îngrijire.

Asimina, numită „bananierul nordului”, face fructe cu miez cremos și parfumat și rezistă la geruri de până la -25°C.

Trandafirul „Sanguinea” înflorește până la zece luni pe an, iar gaillardia se înmulțește singură, dintr-un plic de semințe de 1,50 euro.

Pe listă se află și oleandrul pitic „Vespuzio”, potrivit pentru balcon, dar care este o plantă otrăvitoare și trebuie ținut departe de copii și de animale.