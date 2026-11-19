Valurile de căldură sunt tot mai frecvente și pot dura săptămâni întregi în timpul verii. În aceste condiții, menținerea unei grădini verzi poate deveni o adevărată provocare, potrivit Directoalpaladar.

Alegerea plantelor adaptate climei este una dintre cele mai importante decizii pentru a reduce consumul de apă și a le împiedica să se usuce atunci când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius.

Despre acest lucru vorbește o expertă în grădinărit de la Delycar Green într-un videoclip publicat pe TikTok, în care recomandă cinci plante capabile să reziste la temperaturi de până la 45 de grade Celsius, fără să necesite udare zilnică. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.