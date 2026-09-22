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Această plantă înflorește chiar și atunci când se face frig. Cum să o îngrijești în sezonul rece

Dacă vrei ca terasa sau pervazul tău să rămână pline de culoare chiar și atunci când temperaturile încep să scadă, o plantă iese în evidență în mod special. Cum să ai grijă de ea în sezonul rece.
Această plantă înflorește chiar și atunci când se face frig. Cum să o îngrijești în sezonul rece
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
22 sept. 2026, 20:47, Life-Inedit
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Cyclamen persicum este o plantă cunoscută pentru florile sale, ale căror petale pot fi albe, roz, roșii sau violete, în timp ce frunzele în formă de inimă, care la multe soiuri au modele argintii, conferă un efect decorativ suplimentar.

O floare ce nu are nevoie de mult spațiu

Unul dintre cele mai mari avantaje ale ciclamenului este că nu necesită mult spațiu. Poate fi plasată într-un ghiveci mic pe terasă, balcon sau lângă fereastră, dar este important ca locul să fie bine luminat și ca planta să nu fie expusă la căldură puternică, notează Blic.

Ciclamenul preferă condițiile mai proaspete, motiv pentru care este deosebit de atractivă în perioada mai rece a anului. Totuși, asta nu înseamnă că tolerează bine înghețul. Planta este sensibilă la îngheț, așa că în nopțile foarte reci ar trebui plasată într-un loc luminos și protejat.

Trebuie ținut cont de temperatură atunci când o plantați

Recomandarea de a cultiva ciclamenul în septembrie nu poate fi aplicată în același mod în toate regiunile. Mai importantă decât data specifică este temperatura.

Dacă zilele din septembrie sunt încă foarte calde, planta va avea mai multe dificultăți în a întreține florile. Când temperaturile devin mai moderate, condițiile sunt mult mai favorabile.

Cât de des are nevoie de apă

Floarea necesită umiditate în timpul creșterii și înfloririi, dar solul nu trebuie să fie îmbibat constant de apă. Este deosebit de important ca apa să nu se acumuleze în jurul părții centrale a plantei, potrivit sursei.

Pentru cei care doresc să obțină imediat efectul unui ghiveci plin, înflorit, este mai practic să cumpere o plantă deja formată decât să înceapă să crească din semințe.

Când florile dispar și planta începe să-și piardă frunzele, nu înseamnă neapărat că s-a uscat. Ciclamenul intră în mod natural într-o perioadă de repaus, timp în care are nevoie de mai puțină apă. Udarea excesivă în încercarea de a încuraja regenerarea poate face mai mult rău decât bine, conform aceleiași surse.

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