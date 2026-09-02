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Patru legume pe care să le plantezi în septembrie și care vor fi gata de cules până la sfârșitul anului

Deși vara s-a încheiat, acest lucru nu înseamnă că activitățile în grădină se sfârșesc și ele. Unele legume cresc mai bine în lunile mai reci, iar aceste patru legume vor fi gata de cules până la sfârșitul anului, dacă le plantezi luna aceasta.
Patru legume pe care să le plantezi în septembrie și care vor fi gata de cules până la sfârșitul anului
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 21:53, Life-Inedit
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Jo McGarry, expertă în grădinărit, a enumerat patru legume perfecte de plantat în luna septembrie.

Conform Express, semințele acestora se vor dezvolta mai bine dacă sunt plantate în lunile mai reci.

Spanac

„Spanacul este foarte ușor de cultivat în septembrie, pentru că nu-l deranjează vremea mai rece”, a spus McGarry.

„Alegeți o varietate rezistentă și puteți continua să culegeți frunze proaspete pe tot parcursul toamnei, iar unele pot chiar să reziste iarna, dacă condițiile sunt potrivite”, adaugă ea.

Rucola

O altă plantă verde populară ce crește și pe vreme mai răcoroasă este rucola.

„Crește destul de repede, așa că poți obține o recoltă decentă în toamnă. Odată ce temperaturile încep să scadă cu adevărat, va încetini ritmul, dar un loc adăpostit te poate ajuta să profiți puțin mai mult de ea”, menționează McGarry.

Ceapa verde

A treia ei sugestie pentru legume ușor de cultivat este ceapa verde.

„Ceapa verde este foarte utilă de plantat în pământ în septembrie, mai ales dacă optați pentru un soi rezistent”, spune experta.

„Faptul că le plantăm acum le dă timp să se așeze înainte să se instaleze cu adevărat vremea rece”, adaugă ea.

Salata verde de iarnă

Ultima recomandare a lui McGarry este salata verde de iarnă.

„Dacă vrei ceva proaspăt de cules pe măsură ce vremea se răcește, salata verde de iarnă este o alegere bună. Septembrie este un moment excelent pentru a o planta”, spune ea, potrivit sursei citate.

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