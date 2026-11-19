Potrivit datelor prezentate de organizație, 69% dintre copiii români de 8 ani mănâncă zilnic micul dejun. Procentul scade la 44% în rândul celor de 11 ani, iar la 15 ani ajunge la doar 26% în cazul fetelor și 35% în cazul băieților. Valorile sunt sub media europeană de 44% pentru adolescenții de 15 ani.

Diferența dintre fete și băieți devine mai evidentă după vârsta de 13 ani și coincide cu perioada în care cresc preocupările legate de greutate, potrivit datelor citate în ghid.

România, confruntată cu o dublă problemă nutrițională

Documentul atrage atenția asupra unui paradox: România are atât unul dintre cele mai ridicate niveluri de exces ponderal în rândul copiilor de 6–9 ani, cât și cel mai mare procent de deficit ponderal din regiune.

Datele din cea mai recentă rundă a Inițiativei Europene a OMS de Supraveghere a Obezității la Copii (COSI), pentru perioada 2022–2024, indică un procent de 31% al excesului ponderal în rândul copiilor români de 6–9 ani, față de media de 25%. În același timp, deficitul ponderal este de 7%, comparativ cu media de 3%.

Calitatea alimentației reprezintă o altă problemă: doar 46% dintre copiii de 6–9 ani consumă zilnic fructe, iar 32% consumă legume.

„La 15 ani, mai puțin de o treime dintre fete mai mănâncă zilnic micul dejun. Nu mai este suficient să transmitem un mesaj general că această masă contează. Avem nevoie de repere clare pe care părinții să le poată aplica acasă, de instrumente pe care medicii și nutriționiștii să le folosească în cabinet și de soluții adaptate pe care școlile să le integreze în rutina zilnică”, a declarat Dr. Mihai Niculescu, președintele Societății de Științe în Nutriție.

Ce ar trebui să conțină un mic dejun echilibrat

Potrivit ghidului, micul dejun ar trebui să asigure aproximativ 20–25% din necesarul energetic zilnic al unui copil de vârstă școlară, adică în jur de 400–500 de kilocalorii.

Recomandările pun accent pe combinarea mai multor categorii de alimente:

– cereale integrale;

– produse lactate sau alte surse adecvate de proteine;

– fructe și/sau legume;

– grăsimi sănătoase;

– apă și hidratare corespunzătoare.

Ghidul recomandă limitarea zaharurilor libere, a sodiului și a băuturilor îndulcite. De asemenea, acordă atenție aportului de calciu și fier, doi micronutrienți importanți în perioada de creștere și pubertate.

Specialiștii subliniază că nu este suficient ca un copil să mănânce dimineața în fiecare zi. Contează și calitatea nutrițională a alimentelor consumate.

Ce efecte poate avea omiterea micului dejun

Potrivit analizei incluse în ghid, 49 din 50 de studii observaționale evaluate asociază consumul regulat al micului dejun cu o probabilitate mai mică de suprapondere și obezitate.

Omiterea acestei mese este asociată și cu un profil lipidic mai nefavorabil, valori mai ridicate ale tensiunii arteriale și o rezistență crescută la insulină. În plan emoțional și școlar, unele cercetări indică legături între lipsa micului dejun, stres, depresie și o implicare emoțională mai redusă la școală, în special în rândul preadolescenților.

Ghidul menționează și rezultate ale unor programe școlare: în Anglia, un program de mic dejun a fost asociat cu îmbunătățiri ale performanțelor la citire și matematică, iar în România, prezența școlară ar fi crescut de la 75% la 88% după introducerea unui program similar.

Ghidul include rețete și recomandări pentru părinți, medici și școli

Noul document a fost realizat de Societatea de Științe în Nutriție cu sprijinul Nestlé România și CPW (Cereal Partners Worldwide). Acesta include rețete adaptate pentru două grupe de vârstă, 6–9 ani și 10–14 ani, instrumente de evaluare a micului dejun și recomandări pentru familie, cabinetele medicale și școli.

Lansarea are loc de Ziua Cerealelor Integrale, în contextul în care România nu are un program național dedicat micului dejun pentru elevi. Spre deosebire de țări precum Finlanda, Suedia și Estonia, unde micul dejun gratuit este oferit elevilor de mai multe decenii, în România mesele gratuite sunt direcționate în principal către școlile din comunități cu venituri reduse.

Ghidul complet poate fi consultat pe site-ul Societății de Științe în Nutriție: https://srsn.ro/ghiduri-si-infografice/.