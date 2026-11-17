Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marți, la Bruxelles, în cadrul evenimentului dedicat împlinirii a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, că „este un prilej de a ne reuni și de a recunoaște valoarea contribuției pe care țările dumneavoastră au adus-o Uniunii Europene”.

Oficialul european a vorbit, în cadrul unui discurs susținut în cadrul Parlamentului, despre evoluția economică a României, rolul europarlamentarilor români în deciziile europene, aderarea la spațiul Schengen și importanța strategică a regiunii Mării Negre.

Președinta Parlamentului European a precizat că va avea loc și o ceremonie oficială în plenul de la Strasbourg, legată de această aniversare a aderării României în Uniunea Europeană.

„Este un prilej de a ne reuni și de a recunoaște valoarea contribuției pe care țările dumneavoastră au adus-o Uniunii Europene, beneficii enorme pentru noi, pentru Uniune, dar și pentru activitatea desfășurată de toți deputații europeni din România și Bulgaria. Totodată, este o ocazie de a reflecta la modul în care țările dumneavoastră au beneficiat de această apartenență, atât din punct de vedere economic, cât și prin prisma tuturor libertăților pe care le oferă Uniunea Europeană”, a declarat Roberta Metsola.

Ea a amintit și de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, „un demers pe care noi, ca Parlament, l-am susținut timp de peste un deceniu”. Potrivit oficialului european, „este un prilej de a evalua punctul în care ne aflăm și de a privi spre anii următori ai integrării europene, având drept exemplu parcursul României și al Bulgariei”.

Metsola: România este în inima Uniunii Europene

Întrebată care sunt cele mai importante trei realizări ale României de la aderarea la UE, Roberta Metsola a vorbit pe scurt despre dezvoltarea economică a țării și contribuția reprezentanților români la activitatea instituțiilor europene.

Președinta Parlamentului European a spus că a vizitat România de mai multe ori, inclusiv înainte de a prelua actuala funcție, și că a urmărit schimbările produse în țară în ultimele două decenii.

„Dezvoltarea economică a fost impresionantă. Dacă privim și la activitatea colegilor noștri, deputații europeni, la toate nivelurile, precum și la impactul liderilor români, oameni care vin și contribuie în mod real la direcția acțiunilor Uniunii Europene”.

Potrivit acesteia, România„ este o țară aflată chiar în inima Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană este, fără îndoială, mult mai bună datorită ei”.

Oficialul european a vorbit și despre contribuția culturală și sportivă a României și Bulgariei la identitatea europeană. Ea a făcut referire la Constantin Brâncuși și la Nadia Comăneci.

„De la transformarea sculpturii moderne de către Brâncuși și prima notă de zece perfectă obținută vreodată la Jocurile Olimpice de către Nadia Comăneci, până la alfabetul chirilic și vocea Valyei Balkanska în spațiul cosmic, țările voastre au contribuit la conturarea modului în care Europa scrie, creează și percepe lumea”, a spus președinta Parlamentului European.

„1 ianuarie 2007 a însemnat mai mult decât o simplă aderare la UE”

Roberta Metsola a descris aderarea României și Bulgariei drept „o revenire acasă” a celor două țări, în familia europeană.

Ea a susținut că integrarea a adus beneficii economice importante, având în vedere că „economiile voastre au cunoscut un avânt spectaculos, crescând de cinci ori în doar 20 de ani”.

„Ați luptat cu hotărâre pentru libertatea de a spune și de a gândi ceea ce doriți, de a călători peste granițe după bunul plac și de a trăi în societăți libere și democratice, așa cum meritați. Așadar, 1 ianuarie 2007 a însemnat, într-adevăr, mai mult decât o simplă aderare la UE, a fost o revenire acasă, iar Uniunea Europeană v-a primit cu brațele deschise”, a declarat Metsola.

Aceasta a adăugat că românii și bulgarii „au resimțit aceste efecte, văzând apărând în comunitățile lor infrastructură nouă, școli, spitale și întreprinderi; le resimt și astăzi, traversând Dunărea și călătorind cu ușurință prin Europa, odată cu îndeplinirea, în sfârșit, a promisiunii privind spațiul Schengen”.

Rolul României în securitatea regiunii Mării Negre

În cadrul aceluiași discurs, Roberta Metsola a vorbit și despre contribuția României și Bulgariei la stabilirea priorităților europene, mai ales în domenii precum securitatea maritimă, conectivitatea regională, energia și extinderea Uniunii Europene.

Aceasta a amintit că cele două state s-au numărat printre primele care au ratificat Tratatul de la Lisabona, aplaudând activitatea eurodeputaților români și bulgari în apărarea intereselor cetățenilor pe care îi reprezintă.

„Bulgaria și România, alături de prietenii lor, au modelat proiectul nostru european. Ați fost printre primele state care au ratificat Tratatul de la Lisabona. Ați plasat securitatea maritimă, conectivitatea regională, energia și extinderea în prim-planul agendei noastre politice. În fiecare zi, deputații voștri în Parlamentul European lucrează cu sârguință pentru a apăra interesele bulgarilor, ale românilor și ale tuturor europenilor”, a declarat Metsola.

Președinta Parlamentului European a făcut câteva precizări în discursul său și despre importanței strategice a României și Bulgariei în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„A ignora importanța acestui rol de lider ar fi o situație tot mai îngrijorătoare în regiunea Mării Negre, unde războiul Rusiei împotriva Ucrainei a scos în evidență, mai clar ca niciodată, importanța strategică a țărilor voastre. Vă asigur că puteți conta pe solidaritatea deplină a UE în fața acestor amenințări”, a transmis Roberta Metsola.

„Astăzi, Uniunea noastră Europeană este mai puternică datorită vouă. Iar transformarea voastră continuă să servească drept exemplu pentru țările candidate care speră ca, într-o zi, să trăiască aceeași bucurie pe care ați simțit-o voi în acea noapte de Anul Nou, acum 20 de ani. Acum, mai mult ca oricând, Europa are nevoie de vocile voastre, de contribuțiile voastre și de rolul vostru de lider. Vă mulțumesc pentru munca excelentă pe care o depunem cu toții împreună și să ne bucurăm de următorii 20 de ani!”, a transmis președinta Parlamentului European.