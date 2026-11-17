O nouă amânare la Ilfov

Tribunalul Ilfov trebuia să se pronunțe în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Magistrații au decis să vină cu pronunțarea deciziei miercuri.

Știre inițială:

Pronunțarea a fost amânată luni, după ce Georgescu s-a prezentat în fața judecătorilor. Decizia Tribunalului Ilfov este așteptată în jurul orei 14:00.

Dacă instanța menține arestul preventiv, Georgescu ar putea fi transferat de la Arestul Central al Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova, întrucât dosarul a fost trimis în judecată. Judecătorii pot analiza și posibilitatea înlocuirii măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase. Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Vineri, decizie la Curtea de Apel București

Situația juridică a lui Georgescu ar putea fi clarificată suplimentar vineri, când Curtea de Apel București este așteptată să judece contestația DIICOT într-o procedură separată privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Astfel, hotărârea Tribunalului Ilfov nu încheie toate demersurile judiciare legate de măsura preventivă.

Zeci de susținători așteaptă decizia în fața Tribunalului Ilfov

Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu așteaptă decizia magistraților Tribunalului Ilfov în fața instanței. Ei au venit cu vuvuzele, cu pancarte pe care au scris mesaje de susținere a fostului candidat. De asemenea, ei strigă lozinci pro-Georgescu și cer ca acesta sa fie eliberat.