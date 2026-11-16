Oficialul a explicat, luni seara, la Digi24, că scăderea recentă a prețului petrolului Brent s-a reflectat și în prețurile la benzină și motorină de la pompă, unde se înregistrează în prezent ieftiniri ușoare.

„Prognozele pe care Agenția Internațională de Energie le are pentru trimestrul întâi al anului 2027 indică faptul că se menține acest nivel pe care îl avem în momentul de față. Asta înseamnă că vom avea, cel puțin în această perioadă, un preț care cel mai probabil va rămâne sau chiar va scădea ușor față de ce avem în momentul de față”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește aprovizionarea, acesta a afirmat că nu există probleme legate de transportul țițeiului către România, de livrările de motorină sau de procesarea produselor petroliere în țară.

Sursa video: Digi 24