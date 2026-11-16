Un drum montan cu serpentine spectaculoase, modernizat în România

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat recepția lucrărilor de modernizare a DJ 174C Panaci–Bilbor, un drum montan pe care îl descrie drept „unul dintre cele mai spectaculoase din România”.

Potrivit acestuia, drumul a fost finalizat în întregime pe raza județului Suceava, până la limita cu Harghita.

Gheorghe Șoldan susține că, în octombrie 2024, la șapte ani de la semnarea contractului de finanțare și la aproape trei ani de la începerea lucrărilor, proiectul era realizat în proporție de numai 30%, înregistrând întârzieri importante.

„În mai puțin de doi ani, am reușit să recuperăm întârzierile și să finalizăm restul de 70% din lucrări”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Drumul include serpentine, lucrări complexe de consolidare a versanților și un pod reabilitat.

Modernizarea acestuia creează o legătură directă între județele Suceava și Harghita și scurtează cu aproximativ 92 de kilometri traseul dintre Vatra Dornei și Toplița.

Proiectul este considerat important pentru dezvoltarea economică a zonei, în special pentru turism.

Pe partea județului Harghita mai sunt de modernizat și asfaltat aproximativ 1,2 kilometri de drum, pe două tronsoane, potrivit președintelui CJ Suceava.

Drumul județean DJ 174C este situat în extremitatea nordică a Munților Bistriței și se desfășoară pe un versant împădurit, de la baza acestuia până la creastă, la limita dintre județele Suceava și Harghita. Pe raza județului Suceava, drumul are o lungime de aproximativ 3,6 kilometri.