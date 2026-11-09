Noua linie electrică prin care România va alimenta Chișinăul a fost pusă sub tensiune. Maia Sandu: „Nimeni nu ne mai poate șantaja”

Linia electrică Vulcănești–Chișinău a fost pusă sub tensiune duminică, 8 noiembrie, împreună cu stațiile electrice aferente. Potrivit Ministerului Energiei de la Chișinău, aceasta va permite transportul energiei importate din România către capitala Republicii Moldova, pe o rută care ocolește nodul energetic Cuciurgan, din regiunea separatistă Transnistria.

Maia Sandu: Nimeni nu ne mai poate șantaja

La ceremonia oficială au participat, printre alții, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și reprezentanți ai Băncii Mondiale.

„Am reușit să rezolvăm o problemă majoră. Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”, a declarat Maia Sandu în discursul susținut la inaugurare.

„Independența energetică, pentru noi, înseamnă să putem decide singuri de unde cumpărăm energia, fără să fim vulnerabili la presiuni și șantaj”, a subliniat președinta Republicii Moldova.

„Timp de decenii, Moscova a folosit energia pentru a ne șantaja. Acest lucru nu se va mai întâmpla: Republica Moldova nu mai cumpără deloc gaze rusești, iar alte două linii electrice către România sunt în pregătire”, a transmis Maia Sandu într-un mesaj publicat pe platforma X.

Energia din România va ajunge la Chișinău pe o rută care ocolește Transnistria

Noua linie electrică are o lungime de 157 de kilometri, traversează 35 de localități și leagă stația Vulcănești, din sudul Republicii Moldova, de stația Chișinău.

Energia electrică din România este transportată în Republica Moldova printr-o linie care pornește de la Isaccea, din județul Tulcea, și ajunge la Vulcănești, în sudul țării vecine. Până acum, pentru a ajunge la Chișinău, energia trecea prin nodul energetic Cuciurgan, din Transnistria. Noua linie Vulcănești–Chișinău oferă un traseu alternativ, care ocolește regiunea separatistă și reduce dependența de rețeaua controlată de autoritățile de la Tiraspol.

Linia de înaltă tensiune, de 400 kV, are o capacitate de transport de până la 630 MVA, echivalentul a peste jumătate din necesarul de electricitate al Republicii Moldova în perioadele de consum maxim.

„Securitatea energetică înseamnă lumină în case, activitatea întreprinderilor și servicii care funcționează. Dar înseamnă și libertatea de a lua decizii fără teama că cineva va folosi energia pentru a-și impune voința”, a declarat ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu.

El a explicat că noua linie va reduce dependența de nodul energetic Cuciurgan și va permite o aprovizionare mai sigură a țării cu energie electrică.

Investiție de 61 de milioane de euro, întârziată de războiul din Ucraina

Potrivit Președinției Republicii Moldova, proiectul a costat aproximativ 61 de milioane de euro, sumă asigurată printr-un împrumut de la Banca Mondială. Din această sumă, 27 de milioane de euro au fost alocate construirii liniei electrice.

Primele demersuri au început în 2013, iar acordul de finanțare a fost aprobat șase ani mai târziu. Linia trebuia să fie funcțională în august 2024, însă termenul a fost amânat în principal din cauza dificultăților de aprovizionare cu echipamente provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În noiembrie 2025, construcția a fost finalizată, iar apoi au urmat testările tehnice, verificările de siguranță și procedurile de recepție. Stația Vulcănești a fost finalizată în iunie 2026.

Maia Sandu a comparat importanța investiției cu cea a gazoductului Iași–Ungheni–Chișinău, care a oferit Republicii Moldova o alternativă de aprovizionare când Gazprom a întrerupt livrările de gaze.

„Așa cum gazoductul ne-a oferit o alternativă pentru aprovizionarea cu gaze, această linie ne oferă o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice și reduce riscurile de deconectare”, a explicat președinta.

„De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați de la energie. Ultima dată s-a întâmplat în toamna anului 2021”, a declarat Maia Sandu.

Alte două linii electrice vor conecta Republica Moldova cu România

Autoritățile de la Chișinău pregătesc alte două interconexiuni electrice de 400 kV cu România, pe traseele Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș.

Proiectul Bălți–Suceava este estimat la aproximativ 77 de milioane de euro și beneficiază de finanțare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Europene de Investiții și Uniunii Europene. Lucrările sunt programate să înceapă în 2027.

Pentru linia Strășeni–Gutinaș, Statele Unite au aprobat o finanțare de 130 de milioane de dolari. Proiectul prevede construirea a aproximativ 72 de kilometri de linie pe teritoriul Republicii Moldova și modernizarea stației electrice Strășeni. Lucrările urmează să fie încheiate în 2032.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că noua infrastructură reprezintă un pas important în reducerea dependenței energetice de Rusia.

„Astăzi putem spune că dependența Republicii Moldova de energia rusească este cu adevărat încheiată. Nicio țară nu are dreptul și nu va putea utiliza în continuare sursele energetice pentru a dicta ceva Republicii Moldova”, a spus Marta Kos.

Oficialul european a subliniat că Republica Moldova va avea mai multe opțiuni de aprovizionare cu electricitate, inclusiv posibilitatea de a cumpăra energie de pe piețele europene la prețuri mai avantajoase.