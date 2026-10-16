Mineralele critice, în centrul unui nou plan global. Banca Mondială pregătește finanțări uriașe

Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a anunțat vineri că instituția își propune să își extindă de cinci ori activitatea în domeniul mineralelor critice în următorii cinci ani, relatează Reuters.

Declarația a fost făcută în cadrul reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale, desfășurate la Bangkok, în Thailanda.

Instituția a identificat 20 de țări cu care ar putea încheia parteneriate pentru dezvoltarea unor proiecte privind mineralele critice.

Finanțări de 19 miliarde de dolari până în 2030

„În domeniul mineralelor critice, intenționăm să ne extindem activitatea de cinci ori în cinci ani”, a declarat Ajay Banga.

„Săptămâna aceasta, am lansat primele noastre acorduri cu țări partenere, împreună cu băncile multilaterale de dezvoltare, pentru a construi industrii locale și a păstra mai multe locuri de muncă și mai multă valoare în economiile respective”, a adăugat acesta.

Noul plan de implementare al Băncii Mondiale pentru metale și minerale prevede finanțări de 19 miliarde de dolari în perioada fiscală 2026-2030, comparativ cu 3,6 miliarde de dolari în perioada 2021-2025.

Statele Unite cer investiții mai mari în mineralele critice

Dezvoltarea sectorului mineralelor critice reprezintă un domeniu în care Statele Unite, cel mai mare acționar al Băncii Mondiale, au solicitat creșterea finanțărilor.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la începutul săptămânii că instituția ar trebui să joace un rol mai important în dezvoltarea capacităților de extracție și procesare a mineralelor critice.

Potrivit acestuia, sprijinul ar trebui să includă reducerea riscurilor asociate proiectelor, finanțarea și investițiile în infrastructura necesară, inclusiv pentru exploatarea minieră de mare adâncime pe fundul mărilor și oceanelor.

Banga nu a făcut referire la exploatarea minieră submarină, însă planul Băncii Mondiale privind metalele prevede o „abordare precaută” în acest sector aflat la început de dezvoltare.

Documentul precizează că orice implicare sau investiție trebuie să respecte politicile aplicabile ale instituției.

Finanțările totale ale Băncii Mondiale au ajuns la 230 de miliarde de dolari

Ajay Banga a prezentat și creșterea finanțărilor acordate de Banca Mondială în anul fiscal 2026, încheiat la 30 iunie.

Potrivit acestuia, instituția a mobilizat capital privat în valoare de 112 miliarde de dolari, de peste trei ori mai mult decât în anul fiscal 2022, înainte ca Banga să preia conducerea.

Împreună cu împrumuturile acordate din resursele proprii ale Băncii Mondiale, finanțarea totală a grupului a ajuns la 230 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026.