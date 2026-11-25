„Am aprobat alocarea a 5,4 milioane de lei pentru cele 27 de universități de stat din România care fac parte din alianțele universitare europene. Fiecare primește câte 200.000 de lei”, a transmis Costreie, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Acesta a explicat că alianțele universitare europene sunt „printre cele mai valoroase instrumente prin care universitățile noastre devin cu adevărat europene și performante”.

Prin intermediul acestora sunt dezvoltate programe de studii comune, studenții și profesorii beneficiază de mai multe oportunități de mobilitate și colaborare, iar cercetarea și inovarea se desfășoară în parteneriat cu universități europene.

Ministrul a subliniat că internaționalizarea nu se rezumă la mobilități și parteneriate, ci presupune și accesul cercetătorilor români la echipe europene, infrastructură comună, rețele și finanțări.

„Înseamnă studenți care învață în medii diverse și se formează la standarde europene. Înseamnă universități mai vizibile, mai atractive pentru studenți și profesori din alte țări și mai competitive în proiectele europene de cercetare”, a precizat Sorin Costreie.

Potrivit acestuia, o universitate deschisă către societate și implicată civic în comunitate contribuie la creșterea calității predării, a relevanței cercetării și la consolidarea legăturii dintre mediul universitar, societate și economie.

Finanțarea este acordată din inițiativa ministerului, fără ca universitățile să fie nevoite să depună cereri individuale. Banii provin din Fondul pentru finanțarea situațiilor speciale pentru anul 2026 și vor fi incluși în contractele de finanțare instituțională ale universităților prin acte adiționale.

„Internaționalizarea învățământului superior românesc nu mai este o opțiune, este o direcție strategică. Vom continua să susținem internaționalizarea, competitivitatea și calitatea”, a conchis ministrul Educației.