Ministerul Educației a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele rezultate ale studiului „De la universitate la piața muncii: Studiul privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (2026)”, realizat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației.

Cercetarea analizează parcursul profesional al absolvenților din promoțiile 2020 și 2024, la cinci ani, respectiv la un an de la finalizarea studiilor.

Potrivit datelor prezentate, 88,9% dintre absolvenții promoției 2020 erau ocupați la cinci ani de la absolvire, în timp ce procentul înregistrat în rândul absolvenților de licență din 2024, la un an de la terminarea studiilor, era de 58,2%.

Aproximativ 60% dintre absolvenți au lucrat în timpul facultății

Studiul mai arată că aproximativ 60% dintre absolvenți au lucrat în timpul facultății, experiența profesională acumulată în această perioadă fiind asociată cu integrarea ulterioară pe piața muncii.

De asemenea, 84,3% dintre respondenți consideră importante recalificarea și perfecționarea profesională.

Ministerul Educației subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse între universități și angajatori

Potrivit ministerului, rezultatele studiului arată că universitățile și angajatorii ar trebui să colaboreze mai strâns.

„Datele arată că universitățile și angajatorii ar trebui să colaboreze mai strâns, inclusiv ca studenții să aibă mai multe oportunități de practică. Studiul subliniază și importanța dezvoltării competențelor de care absolvenții au nevoie pe fondul transformărilor economice și tehnologice. Rezultatele, interpretate ținând cont de dimensiunea eșantionului, oferă repere pentru fundamentarea politicilor publice în educație și pentru adaptarea ofertei universitare la evoluțiile pieței muncii”, a subliniat Ministerul Educației.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.