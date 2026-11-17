Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, bărbatul acuzat de hărțuire ar fi urmărit-o pe femeie în perioada iulie 2025-noiembrie 2026, lucru care i-a provocat victimei o puternică stare de temere.

„Inculpatul, cu precădere noaptea, se cățăra până la fereastra dormitorului victimei, amplasat la parterul unui bloc, și o privea pe aceasta”, arată procurorii.

Suspectul nu ar fi renunțat nici după ce a fost surprins de partenerul femeii și nici după instalarea unui sistem de supraveghere video.

În fața anchetatorilor, acesta și-ar fi justificat comportamentul prin asemănarea fizică dintre victimă și fosta sa iubită, de care se despărțise în urmă cu mai mulți ani.

Luni, 16 noiembrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de hărțuire. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 17 noiembrie.

Acesta este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și să nu se apropie la mai puțin de 200 de metri de victimă sau de locuința acesteia.

Cercetările sunt continuate de Secția 19 Poliție București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.