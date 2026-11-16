Contrabandă cu țigări pe ruta Kiev – Chișinău – București. Un angajat CFR, implicat într-o rețea care descărca marfa la Grivița

Anchetatorii suspectează că marfa era ascunsă în compartimente ale vagoanelor, descărcată ulterior în zona Reviziei Grivița din Capitală și distribuită pe piața neagră. Polițiștii au efectuat 41 de percheziții domiciliare în București și cinci județe, fiind descoperite, în total, 83.660 de țigări. Patru inculpați au fost plasați în arest la domiciliu, iar alți doi se află sub control judiciar.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, cercetările vizează o presupusă activitate de contrabandă desfășurată în perioada octombrie – noiembrie 2026.

Procurorii suspectează că țigările erau aduse în România fără a fi declarate autorităților vamale, cu ajutorul unor conductori de tren de cetățenie moldovenească sau ucraineană, care deserveau trenul internațional IR 401, pe ruta Kiev – Chișinău – București.

Cum ar fi funcționat rețeaua de contrabandă

Conform anchetatorilor, cantități importante de țigări erau ascunse în diferite compartimente ale vagoanelor trenului IR 401 și transportate până în Gara de Nord din București.

După coborârea pasagerilor, garnitura era deplasată de mecanicul de locomotivă în stația Revizia Grivița, unde urmau să fie efectuate verificările tehnice necesare înaintea cursei de întoarcere pe ruta București – Chișinău – Kiev.

Procurorii susțin că, în timpul staționării trenului, un angajat al Sucursalei de Căi Ferate București, care avea atribuții de supraveghere a zonei, ar fi facilitat descărcarea țigărilor.

La operațiune ar fi participat alți patru inculpați și o persoană care nu fusese identificată până la momentul emiterii comunicatului.

Marfa ar fi fost scoasă din tren, de regulă, pe latura dinspre Calea Giulești, în apropierea străzii Topraisar, din Sectorul 6 al Capitalei.

Ulterior, țigările erau transportate la domiciliile persoanelor implicate sau în alte locații stabilite anterior.

Țigările ar fi fost vândute inclusiv angajaților CFR

Anchetatorii susțin că produsele introduse ilegal în țară erau comercializate în București, atât direct de persoanele implicate, cât și prin intermediari.

Printre cumpărători s-ar fi aflat inclusiv angajați ai Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”, potrivit informațiilor prezentate de procurori.

Cercetările urmăresc stabilirea întregului circuit al mărfurilor, de la introducerea acestora pe teritoriul României până la distribuirea către cumpărători.

Doi suspecți, prinși în flagrant cu 20.000 de țigări

La 13 noiembrie, polițiștii din cadrul Direcției Transporturi a Inspectoratului General al Poliției Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au prins în flagrant două dintre persoanele cercetate.

Acestea au fost oprite în trafic în timp ce transportau pachete de țigări provenite din Republica Moldova, despre care anchetatorii susțin că fuseseră introduse în România în aceeași zi, prin intermediul trenului IR 401.

În urma verificării celor două autoturisme, polițiștii au descoperit 20.000 de țigări, precum și mai multe sume de bani. Banii au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor.

41 de percheziții în București și cinci județe

În aceeași zi, anchetatorii au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, la adrese din București și din județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat 51.500 de țigări provenite din Republica Moldova.

Tot în cadrul operațiunii, un alt inculpat s-a prezentat din proprie inițiativă la locul desfășurării unei percheziții domiciliare.

Anchetatorii au verificat autoturismul acestuia și au descoperit alte 12.160 de țigări, de asemenea provenite din Republica Moldova.

În total, cantitățile menționate în comunicatul Parchetului însumează 83.660 de țigări, echivalentul a 4.183 de pachete a câte 20 de țigări.

Șase inculpați, dintre care patru în arest la domiciliu

La 14 noiembrie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șase persoane, inclusiv un angajat CFR, pentru infracțiunea de contrabandă asimilată.

În cazul a patru inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestului la domiciliu.

Ceilalți doi inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Transporturi și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București.