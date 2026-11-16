Prima pagină » Social » Contrabandă cu țigări pe ruta Kiev – Chișinău – București. Un angajat CFR, implicat într-o rețea care descărca marfa la Grivița

Contrabandă cu țigări pe ruta Kiev – Chișinău – București. Un angajat CFR, implicat într-o rețea care descărca marfa la Grivița

Șase persoane, printre care și un angajat al CFR, au fost puse sub acuzare într-un dosar de contrabandă cu țigări introduse în România prin intermediul trenului internațional Kiev - Chișinău - București.
Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar. Procesul, reluat după 3 ore – FOTO/VIDEO
Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ar putea ajunge în penitenciar. Procesul, reluat după 3 ore – FOTO/VIDEO
Patru tineri, arestați preventiv pentru viol asupra unui minor. Victima, luată cu forța din casă
Patru tineri, arestați preventiv pentru viol asupra unui minor. Victima, luată cu forța din casă
Intervenție de 15 ore în Munții Parâng pentru salvarea a doi turiști spanioli blocați în zăpadă
Intervenție de 15 ore în Munții Parâng pentru salvarea a doi turiști spanioli blocați în zăpadă
Luca Niculescu, mesaj pentru primari: Guvernul promite stabilitate fiscală, dar cere responsabilitate în cheltuirea banilor
Luca Niculescu, mesaj pentru primari: Guvernul promite stabilitate fiscală, dar cere responsabilitate în cheltuirea banilor
Descinderi în Caraș-Severin și Suceava: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Descinderi în Caraș-Severin și Suceava: 26 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri
Oana Antipa
16 nov. 2026, 12:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii suspectează că marfa era ascunsă în compartimente ale vagoanelor, descărcată ulterior în zona Reviziei Grivița din Capitală și distribuită pe piața neagră. Polițiștii au efectuat 41 de percheziții domiciliare în București și cinci județe, fiind descoperite, în total, 83.660 de țigări. Patru inculpați au fost plasați în arest la domiciliu, iar alți doi se află sub control judiciar.

Vezi galeria foto
8 poze

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, cercetările vizează o presupusă activitate de contrabandă desfășurată în perioada octombrie – noiembrie 2026.

Procurorii suspectează că țigările erau aduse în România fără a fi declarate autorităților vamale, cu ajutorul unor conductori de tren de cetățenie moldovenească sau ucraineană, care deserveau trenul internațional IR 401, pe ruta Kiev – Chișinău – București.

Cum ar fi funcționat rețeaua de contrabandă

Conform anchetatorilor, cantități importante de țigări erau ascunse în diferite compartimente ale vagoanelor trenului IR 401 și transportate până în Gara de Nord din București.

După coborârea pasagerilor, garnitura era deplasată de mecanicul de locomotivă în stația Revizia Grivița, unde urmau să fie efectuate verificările tehnice necesare înaintea cursei de întoarcere pe ruta București – Chișinău – Kiev.

Procurorii susțin că, în timpul staționării trenului, un angajat al Sucursalei de Căi Ferate București, care avea atribuții de supraveghere a zonei, ar fi facilitat descărcarea țigărilor.

La operațiune ar fi participat alți patru inculpați și o persoană care nu fusese identificată până la momentul emiterii comunicatului.

Marfa ar fi fost scoasă din tren, de regulă, pe latura dinspre Calea Giulești, în apropierea străzii Topraisar, din Sectorul 6 al Capitalei.

Ulterior, țigările erau transportate la domiciliile persoanelor implicate sau în alte locații stabilite anterior.

Țigările ar fi fost vândute inclusiv angajaților CFR

Anchetatorii susțin că produsele introduse ilegal în țară erau comercializate în București, atât direct de persoanele implicate, cât și prin intermediari.

Printre cumpărători s-ar fi aflat inclusiv angajați ai Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”, potrivit informațiilor prezentate de procurori.

Cercetările urmăresc stabilirea întregului circuit al mărfurilor, de la introducerea acestora pe teritoriul României până la distribuirea către cumpărători.

Doi suspecți, prinși în flagrant cu 20.000 de țigări

La 13 noiembrie, polițiștii din cadrul Direcției Transporturi a Inspectoratului General al Poliției Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București au prins în flagrant două dintre persoanele cercetate.

Acestea au fost oprite în trafic în timp ce transportau pachete de țigări provenite din Republica Moldova, despre care anchetatorii susțin că fuseseră introduse în România în aceeași zi, prin intermediul trenului IR 401.

În urma verificării celor două autoturisme, polițiștii au descoperit 20.000 de țigări, precum și mai multe sume de bani. Banii au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor.

41 de percheziții în București și cinci județe

În aceeași zi, anchetatorii au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, la adrese din București și din județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat 51.500 de țigări provenite din Republica Moldova.

Tot în cadrul operațiunii, un alt inculpat s-a prezentat din proprie inițiativă la locul desfășurării unei percheziții domiciliare.

Anchetatorii au verificat autoturismul acestuia și au descoperit alte 12.160 de țigări, de asemenea provenite din Republica Moldova.

În total, cantitățile menționate în comunicatul Parchetului însumează 83.660 de țigări, echivalentul a 4.183 de pachete a câte 20 de țigări.

Șase inculpați, dintre care patru în arest la domiciliu

La 14 noiembrie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șase persoane, inclusiv un angajat CFR, pentru infracțiunea de contrabandă asimilată.

În cazul a patru inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestului la domiciliu.

Ceilalți doi inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Transporturi și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
Libertatea
Oasele pe care le vei avea la 70 de ani se construiesc încă de la 20. Obiceiurile care te pot proteja de osteoporoză
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor