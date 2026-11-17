Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut marți, la Bruxelles, o întrevedere cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

Discuțiile au vizat coordonarea pozițiilor privind mai multe dosare europene considerate prioritare pentru România, atât din perspectiva finanțării, cât și a securității regionale.

Întâlnirea are loc în contextul pregătirii viitorului cadru financiar al Uniunii Europene, care va stabili direcțiile de finanțare după încheierea actualei perioade bugetare, în 2027.



Fondurile pentru agricultură și coeziune, pe agenda discuțiilor

Unul dintre subiectele centrale ale întrevederii a fost protejarea alocărilor destinate politicii de coeziune și agriculturii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Pentru România, aceste două domenii reprezintă componente importante ale finanțării europene, susținând dezvoltarea regională, investițiile în infrastructură și sectorul agricol.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au urmărit coordonarea pe aceste teme, în perspectiva negocierilor europene privind distribuirea resurselor financiare după 2027.

Hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră, o altă prioritate

Pe agenda întrevederii s-a aflat și operaționalizarea Hub-ului de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

Inițiativa este relevantă pentru România în contextul importanței strategice a regiunii și al preocupărilor europene privind securitatea maritimă.

Discuțiile au vizat punerea în funcțiune a acestui mecanism, fără ca ministrul să anunțe, în mesajul publicat, un calendar de implementare sau noi angajamente financiare.

Centrul European de Securitate Cibernetică de la București, în atenția oficialilor

Un al treilea subiect abordat a fost consolidarea Centrului European de Competențe în materie de Securitate Cibernetică, cu sediul la București.

Instituția are un rol important în dezvoltarea capacităților europene de securitate cibernetică și în susținerea cooperării în acest domeniu.

Includerea centrului pe agenda discuțiilor reflectă interesul României pentru întărirea rolului său în arhitectura europeană de securitate digitală.

Întrevederea dintre Dan Neculăescu și Roxana Mînzatu a avut drept obiectiv coordonarea pe cele trei dosare strategice.