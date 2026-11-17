România și Bulgaria ar urma să găzduiască un centru regional de securitate maritimă, pentru care Bruxellesul a anunțat o finanțare de 50 de milioane de euro.

România și Bulgaria vor găzdui un centru de securitate maritimă

Inițiativa a fost prezentată în cadrul celei de-a doua reuniuni ministeriale privind securitatea și conectivitatea interregională, desfășurată la Bruxelles, potrivit unei analize publicate de Strategikon.

La discuții au participat reprezentanți ai Uniunii Europene și ai unor state din regiunea Mării Negre, Caucaz și Asia Centrală, inclusiv Ucraina, Republica Moldova, Turcia, Armenia, Azerbaidjan și Kazahstan.

Unul dintre proiectele importante vizează înființarea Black Sea Maritime Security Hub, un centru regional de securitate maritimă care ar urma să fie găzduit în comun de România și Bulgaria.

Potrivit informațiilor prezentate la reuniune, UE a anunțat 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea acestuia, precum și alocări suplimentare de câte 10 milioane de euro pentru fiecare dintre cele două țări, destinate operațiunilor de căutare și salvare pe mare.

Centrul ar urma să sprijine identificarea amenințărilor maritime, protejarea infrastructurii critice și combaterea riscurilor provocate de minele marine și atacurile hibride.

UE dezvoltă o rută comercială alternativă la traseele prin Rusia

O altă componentă importantă a strategiei europene este dezvoltarea „Coridorului de Mijloc”, cunoscut și drept coridorul transcaspic.

Acesta urmărește conectarea piețelor din Asia Centrală cu Europa prin Marea Caspică, Caucazul de Sud, Turcia și Marea Neagră, reducând dependența de rutele comerciale care traversează Rusia.

Comisia Europeană urmărește triplarea fluxurilor comerciale și reducerea timpilor de tranzit până în 2030.

Proiectul a căpătat o importanță suplimentară după invadarea Ucrainei, conflict care a evidențiat vulnerabilitățile infrastructurii de transport din regiune.

Portul Constanța ar putea beneficia de noile legături comerciale

Pentru România, dezvoltarea coridorului transcaspic ar putea aduce oportunități economice, în special prin creșterea importanței Portului Constanța.

Extinderea schimburilor comerciale dintre Europa și Asia ar putea stimula investițiile în infrastructura portuară, căile ferate, transportul rutier și conexiunile energetice.

Valorificarea acestor oportunități depinde însă de modernizarea infrastructurii și de eliminarea blocajelor logistice.

Strategia europeană include și dezvoltarea rețelelor electrice, a proiectelor de energie regenerabilă și a infrastructurii digitale, inclusiv comunicații securizate și centre de date.

Un summit la Sofia, programat pentru 2027

Următoarea etapă importantă este summitul privind conectivitatea regională, anunțat pentru 2027, în capitala Bulgariei.

Reuniunea ar urma să stabilească direcțiile de cooperare dintre statele europene și partenerii din Caucaz și Asia Centrală.

În contextul competiției economice dintre Rusia, China și Turcia, Bruxellesul urmărește diversificarea rutelor comerciale și consolidarea securității regionale.

Pentru România, succesul acestei strategii ar putea însemna atât investiții suplimentare, cât și un rol mai important în transporturile și securitatea din regiunea Mării Negre.