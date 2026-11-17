„Împreună cu ANSVSA și ANPC am emis un ordin prin care protejăm consumatorii români de eventuale practici comerciale înșelătoare și producătorii români de concurență neloială”, a scris Florin Barbu marți, pe contul său de Facebook.

Potrivit ministrului Agriculturii, au fost stabilite reguli mai clare privind comercializarea cărnii de porc, „pentru a nu lăsa loc la nicio interpretare cu privire la ceea ce este oferit spre comercializare românilor”.

„Consumatorii trebuie să știe exact ce cumpără, iar producătorii și comercianții onești trebuie să fie protejați de comercializarea la raft a cărnii decongelate sub aparența cărnii proaspete”, transmite ministrul.

De asemenea, în actul normativ comun, Florin Barbu precizează că este menționat „clar că termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării, este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiții de refrigerare”.