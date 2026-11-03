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România ajută Ucraina să își consolideze siguranța alimentară. 20 de specialiști, instruiți la București și Constanța

România găzduiește un program internațional de pregătire destinat specialiștilor ucraineni din domeniul siguranței alimentelor. Timp de aproape două săptămâni, 20 de experți din Ucraina vor participa la sesiuni teoretice și practice organizate în laboratoare din București și Constanța.
România ajută Ucraina să își consolideze siguranța alimentară. 20 de specialiști, instruiți la București și Constanța
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Sursa foto: Facebook/ANSVSA
Oana Antipa
03 nov. 2026, 17:00, Social
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat organizarea unui program de instruire pentru 20 de specialiști care lucrează în laboratoarele autorității competente din Ucraina.

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Activitățile se desfășoară în perioada 2 – 13 noiembrie, prin intermediul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV), în București și Constanța.

Programul face parte din inițiativa internațională ISAMKO și beneficiază de finanțarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Potrivit ANSVSA, inițiativa urmărește dezvoltarea competențelor tehnice ale specialiștilor ucraineni și consolidarea capacității laboratoarelor din țara vecină de a efectua analize complexe privind siguranța produselor alimentare.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a participat la evenimentul organizat la sediul IISPV, alături de reprezentanți ai conducerii Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR) și ai institutului.

Tehnici avansate de laborator pentru verificarea siguranței alimentelor

Pregătirea specialiștilor ucraineni include atât cursuri teoretice, cât și activități practice, axate pe utilizarea unor metode moderne de analiză a alimentelor.

Printre tehnologiile prezentate se numără cromatografia cuplată cu spectrometria de masă, o metodă analitică performantă, utilizată pentru identificarea și măsurarea diferitelor substanțe din probele alimentare.

Participanții vor fi instruiți în analiza probelor, validarea metodelor de laborator și aplicarea procedurilor necesare pentru asigurarea calității și fiabilității rezultatelor.

Aceste competențe sunt importante pentru identificarea potențialelor riscuri asociate produselor alimentare și pentru fundamentarea măsurilor de protejare a sănătății consumatorilor.

Prin implicarea specialiștilor români și utilizarea infrastructurii IISPV, autoritățile urmăresc să sprijine dezvoltarea capacităților de testare și evaluare a riscurilor din laboratoarele ucrainene.

Cooperarea dintre România și Ucraina, extinsă în domeniul siguranței alimentare

Reprezentanții ANSVSA subliniază că programul depășește obiectivul unei simple instruiri tehnice, fiind parte a eforturilor de cooperare internațională pentru consolidarea capacităților instituționale ale Ucrainei.

Transferul de cunoștințe și schimbul de experiență dintre specialiștii celor două țări contribuie la dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente de monitorizare a siguranței alimentelor.

Totodată, autoritatea română evidențiază importanța acestui parteneriat pentru redresarea Ucrainei și creșterea rezilienței regionale în domenii precum sănătatea publică, protecția mediului și siguranța alimentară.

Prin acest program, România își valorifică expertiza și infrastructura de laborator pentru a susține pregătirea profesională a specialiștilor din țara vecină, într-un domeniu cu impact direct asupra protecției consumatorilor.

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