Ministrul Agriculturii anunță două noi programe de creditare pentru fermierii români. Ce le transmite bancherilor

Anunțul a fost făcut vineri. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că se lucrează la două programe de creditare. El a dezvăluit o serie de amănunte despre noile programe.

„Deblocăm finanțarea pentru fermierii români! Lucrăm la două programe de creditare, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar costurile cu ROBOR și celelalte comisioane vor fi suportate de Ministerul Agriculturii. Astfel, vrem să le oferim fermierilor acces mai ușor la creditele de care au nevoie pentru a-și continua activitatea și pentru a investi în dezvoltarea fermelor”, a transmis Florin Barbu pe Facebook.

Mesajul ministrului Agriculturii pentru bancheri

Măsura a fost prezentată și la un eveniment al fermierilor români fiind însoțită de un mesaj pentru bancheri.

„Am prezentat această măsură în cadrul Conferinței Naționale Agri4Future România – Obiectiv 2035”, organizată de Clubul Fermierilor Români la care am transmis și un mesaj clar sistemului bancar din România și anume acela de a fi alături de fermieri și atunci când le este greu, nu doar când lucrurile merg bine”, a spus ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii și strategia europeană

Florin Barbu a expus și strategia privind subvențiile europene.

„Totodată, susțin păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune: subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării, pentru că România are nevoie de ambele forme de sprijin. Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și de ținte, așa cum nu putem risca să pierdem fonduri europene importante pentru zootehnie și industria alimentară”, a precizat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a revenit în funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de Luca Niculescu. El a mai ocupat poziția în cabinetele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan.