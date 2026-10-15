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Cine este Florin Barbu, propus pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii. De la moțiuni simple împotriva sa la citări din Ceaușescu

Florin Barbu se află pe lista celor 11 miniștri propuși de PSD pentru Guvernul Luca Niculescu. Acesta ar urma să aibă un nou mandat la Ministerul Agriculturii, după ce a mai ocupat această funcție în guvernele Ciolacu și Bolojan.
Cine este Florin Barbu, propus pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii. De la moțiuni simple împotriva sa la citări din Ceaușescu
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
15 oct. 2026, 19:47, Politic
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Conform CV-ului său existent pe site-ul Camerei Deputaților, Florin-Ionuț Barbu este economist de profesie și deputat PSD de Olt.

El s-a născut la 4 septembrie 1980 și și-a construit cariera profesională în principal în administrația publică. A absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, din cadrul Universității din Craiova, în 2003.

Ulterior, a urmat un program de masterat la Academia de Studii Economice din București, pe care l-a încheiat în 2007, iar în 2015 a obținut titlul de doctor în economie la Universitatea din Craiova.

Începutul carierei în administrație

Cariera sa în administrație a început la Primăria municipiului Slatina, unde a ocupat mai multe funcții în domeniul veniturilor publice, de la inspector de specialitate la director al Direcției Venituri. În perioada 2010–2014, a fost director economic al instituției.

Apoi, a fost numit la conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), instituție pe care a condus-o între 2014 și 2020.

În 2020, a ocupat funcția de director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, iar în același an a intrat în Parlament, fiind ales deputat PSD de Olt.

În Parlament, a fost membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, iar din decembrie 2021 a devenit președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

În iunie 2023, odată cu formarea Guvernului condus de Marcel Ciolacu, Florin Barbu a fost nominalizat și a preluat funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ulterior, a fost reconfirmat în funcție în guvernele succesive, inclusiv în echipa guvernamentală instalată în iunie 2025.

Controversele din jurul lui Florin Barbu

În octombrie 2023, când conducea Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților, Barbu a promovat o modificare legislativă prin care suprafețe acoperite cu stuf din Delta Dunării au devenit eligibile pentru a fi încadrate ca pajiști în vederea acordării unor subvenții agricole.

La momentul respectiv, Barbu a citat din Ceaușescu pentru a-și motiva decizia de a transforma stuful din Delta Dunării în pajişte. Acesta a spus că „președintele nostru, Nicolae Ceaușescu, spunea că e aurul verde”.

În urma acestei declarații, USR a depus o moțiune simplă împotriva lui Barbu. În cele din urmă, Camera Deputaților a respins moțiunea.

În octombrie 2025, Parlamentul a respins o altă moțiune simplă împotriva sa, depusă de AUR. Inițiatorii l-au criticat în special pentru modul în care au fost gestionate solicitările fermierilor după protestele din 2024.

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