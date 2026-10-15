Cine este Florin Barbu, propus pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii. De la moțiuni simple împotriva sa la citări din Ceaușescu

Conform CV-ului său existent pe site-ul Camerei Deputaților, Florin-Ionuț Barbu este economist de profesie și deputat PSD de Olt.

El s-a născut la 4 septembrie 1980 și și-a construit cariera profesională în principal în administrația publică. A absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, din cadrul Universității din Craiova, în 2003.

Ulterior, a urmat un program de masterat la Academia de Studii Economice din București, pe care l-a încheiat în 2007, iar în 2015 a obținut titlul de doctor în economie la Universitatea din Craiova.

Începutul carierei în administrație

Cariera sa în administrație a început la Primăria municipiului Slatina, unde a ocupat mai multe funcții în domeniul veniturilor publice, de la inspector de specialitate la director al Direcției Venituri. În perioada 2010–2014, a fost director economic al instituției.

Apoi, a fost numit la conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), instituție pe care a condus-o între 2014 și 2020.

În 2020, a ocupat funcția de director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, iar în același an a intrat în Parlament, fiind ales deputat PSD de Olt.

În Parlament, a fost membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, iar din decembrie 2021 a devenit președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

În iunie 2023, odată cu formarea Guvernului condus de Marcel Ciolacu, Florin Barbu a fost nominalizat și a preluat funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ulterior, a fost reconfirmat în funcție în guvernele succesive, inclusiv în echipa guvernamentală instalată în iunie 2025.

Controversele din jurul lui Florin Barbu

În octombrie 2023, când conducea Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților, Barbu a promovat o modificare legislativă prin care suprafețe acoperite cu stuf din Delta Dunării au devenit eligibile pentru a fi încadrate ca pajiști în vederea acordării unor subvenții agricole.

La momentul respectiv, Barbu a citat din Ceaușescu pentru a-și motiva decizia de a transforma stuful din Delta Dunării în pajişte. Acesta a spus că „președintele nostru, Nicolae Ceaușescu, spunea că e aurul verde”.

În urma acestei declarații, USR a depus o moțiune simplă împotriva lui Barbu. În cele din urmă, Camera Deputaților a respins moțiunea.

În octombrie 2025, Parlamentul a respins o altă moțiune simplă împotriva sa, depusă de AUR. Inițiatorii l-au criticat în special pentru modul în care au fost gestionate solicitările fermierilor după protestele din 2024.