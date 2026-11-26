Potrivit ministrului, aceste centre ar urma să preia producția fermierilor, să asigure plata mărfurilor și să faciliteze comercializarea acestora prin contracte încheiate cu marile lanțuri de magazine.

Declarațiile au fost făcute după ce Florin Barbu a fost întrebat de ce producătorii români întâmpină în continuare dificultăți în a-și comercializa legumele și fructele în supermarketuri.

Barbu: „Fermierii nu trebuie să stea să vândă ei”

Ministrul a explicat că una dintre problemele producătorilor români este caracterul sezonier al producției, în timp ce marile magazine solicită, de regulă, contracte de aprovizionare pe tot parcursul anului.

„Sigur, aici avem o problemă pe perioada de iarna. Foarte multe magazine de retail solicită un contract anual. Noi producem din martie până în septembrie, iar din septembrie, sigur, costurile sunt foarte mari pentru a încălzi serele și solariile”, a declarat Florin Barbu.

Acesta a arătat că investițiile în încălzirea spațiilor protejate reprezintă doar o parte a soluției, fiind necesară și dezvoltarea unei infrastructuri prin care producătorii să își poată valorifica marfa.

„Am investit foarte mulți bani prin instalarea tinerilor fermieri, am dat anumite investiții în încălzirea serelor și solariilor. Avem o restanță pe partea de legume și fructe. Trebuie să pornesc la începutul lunii ianuarie acele centre de colectare legume și fructe.”

Florin Barbu a susținut că fermierii ar trebui să se concentreze asupra producției, iar statul să intervină pentru organizarea colectării și comercializării.

„Fermierii nu trebuie să stea să vândă ei. Statul român trebuie să-i ajute prin aceste centre de colectare. Statul român trebuie să colecteze și statul român trebuie să aibă relații comerciale cu magazinele de retail.”

Plata producției către fermieri și contracte cu marile magazine

Potrivit ministrului Agriculturii, viitoarele centre ar urma să funcționeze ca intermediari între producătorii de legume și fructe și rețelele comerciale.

În acest model, statul ar trebui să asigure resursele financiare necesare pentru plata produselor preluate de la fermieri, urmând ca valorificarea lor să fie realizată prin contracte cu retailerii.

„Noi trebuie să le asigurăm fluxul financiar, să le plătim aceste legume care intră în aceste centre de colectare, iar noi să avem contractele încheiate și să valorificăm aceste produse cu magazinele de retail. Iar lucrul acesta se va întâmpla pentru că începând cu 1 ianuarie, prin bugetul din anul 2027, nu voi renunța să fac acele 15 centre de colectare în România.”

Producția de legume ar urma să fie corelată cu cererea supermarketurilor

Florin Barbu a explicat că dezvoltarea centrelor de colectare ar trebui însoțită de o planificare a producției, astfel încât cantitățile cultivate să corespundă cererii din partea marilor magazine.

Ministrul a afirmat că, după realizarea centrelor, alegerea culturilor va trebui corelată cu contractele comerciale încheiate.

El a detaliat modul în care vede funcționarea viitorului sistem

„În funcție de contractele pe care noi le vom încheia cu magazinele de retail din România, noi trebuie să asigurăm cantitatea pe fiecare categorie de legume. Că avem tomată, că avem castraveți, că avem ardei gras. Noi trebuie să avem acele sute mii de tone pe care ni le cere magazinul de retail.”

Potrivit ministrului, centrele ar urma să asigure atât depozitarea produselor, cât și livrarea lor către comercianți.

„Noi trebuie să le avem în aceste depozite și să le livrăm. Pentru că relația constă într-o seriozitate. Iar seriozitatea trebuie să plece atât de la fermier, cât și de la Ministerul Agriculturii, cât și de la magazinul de retail.”

Ministrul Agriculturii susține necesitatea planificării producției

Florin Barbu a criticat lipsa unei planificări coerente a producției agricole, pe care o consideră una dintre cauzele dificultăților întâmpinate de fermieri în valorificarea mărfurilor.

„Știți de ce România mergea înainte? Pentru că avea planificare”, a declarat ministrul.

Acesta a susținut că instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii trebuie să colaboreze permanent cu fermierii pentru corelarea producției cu nevoile pieței.

„Toate direcțiile din subordinea Ministerului Agricultorii trebuie să discute tot timpul cu fermierii și să facem aceste planificări.”

Întrebat despre necesitatea acestui demers, Florin Barbu a răspuns:

„Este necesară și obligatorie. Iar cât voi fi Ministrul al Agriculturii, agențiile subordonate vor fi obligate să facă acest lucru.”

Proiectul celor 15 centre de colectare reprezintă, în viziunea ministrului, o modalitate de a îmbunătăți accesul producătorilor români la piața de retail și de a reduce dificultățile de comercializare a legumelor și fructelor.