„Această compensare va fi plătită în luna februarie”, a declarat Florin Barbu, la finalul ședinței de guvern de joi, referindu-se la sprijinul pentru îngrășăminte acordat fermierilor.

Hotărârea a fost aprobată în ședința de Guvern de joi și prevede compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte din acest an, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Ajutorul se va acorda prin APIA, pe baza verificării condițiilor de eligibilitate, iar bugetul total este de peste 314 milioane de lei, echivalentul a aproape 60.000 de euro, calculat la cursul de schimb de 5,2434 lei/euro,

Fondurile sunt asigurate în mod egal din surse europene și naționale, după cum urmează:

157.184.023,5 lei (echivalentul a 29.977.500 euro) – finanțare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

(echivalentul a 29.977.500 euro) – finanțare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 157.184.023,5 lei (echivalentul a 29.977.500 euro) – alocare de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Sprijinul financiar se acordă atât agricultorilor, cât și PFA-urilor, dar și firmelor constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, Legii societăților nr. 31/1990, Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare.

Compensațiile se acordă pentru suprafețele cultivate cu: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii și legume în seră.

Sprijinul financiar de urgență se calculează și se acordă pentru suprafețele eligibile determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în anul de cerere 2026.

Potrivit ministerului Agriculturii, cordarea sumelor este condiționată de prezentarea documentelor justificative care atestă achiziția îngrășămintelor în perioada 28 februarie 2026 – data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv..

Plățile către fermieri se vor efectua după finalizarea tuturor verificărilor administrative și a întocmirii situațiilor centralizatoare cu beneficiarii eligibili.