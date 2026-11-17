Investigația realizată de organizațiile Unearthed și Public Eye, prezentată de The Guardian, se bazează pe datele Ministerului Sănătății din Brazilia pentru anul 2025.

Din peste 6.700 de raportări medicale privind expunerea la pesticide agricole, 2.857 au identificat un produs. În 1.605 dintre acestea erau menționate mărci comercializate de companii europene.

Dintre cazurile cu produse identificate, 1.420 au fost clasificate drept intoxicații confirmate, iar 1.108 drept expuneri. Specialiștii avertizează însă că menționarea unui pesticid într-un raport medical nu demonstrează automat că acesta a provocat îmbolnăvirea sau decesul.

Substanțe interzise în UE, dar produse în continuare pentru export

Una dintre principalele controverse privește legislația europeană, care permite fabricarea pentru export a unor pesticide a căror utilizare este interzisă pe teritoriul Uniunii Europene, dacă acestea sunt autorizate în țara de destinație.

Printre produsele identificate se numără Reglone, fabricat în Marea Britanie de compania Syngenta. Acesta conține diquat, substanță interzisă în agricultura UE din 2019.

Reglone apare în 44 de raportări din Brazilia, inclusiv patru decese.

Un alt produs, Dormex, fabricat în Germania, conține cianamidă, substanță retrasă de pe piața europeană în 2008 din cauza riscurilor pentru sănătatea lucrătorilor agricoli. În Brazilia au fost înregistrate 17 intoxicații confirmate asociate acestui produs.

Investigația menționează și erbicidele Finale, comercializat de BASF, și Roundup, asociat companiei Bayer.

Arsuri grave și decese în rândul lucrătorilor agricoli

Raportul prezintă cazul unui muncitor brazilian de 49 de ani care a suferit leziuni severe după ce Dormex i-a fost vărsat accidental pe picior. Bărbatul a avut nevoie de intervenție medicală pentru îndepărtarea țesutului afectat.

Un alt caz este cel al fermierului Nelson Castoldi, care a murit după ce a ingerat accidental Reglone, depozitat într-o sticlă de băutură răcoritoare.

În total, investigația a identificat 32 de decese în raportările care menționau produse vândute de companii europene. Dintre acestea, 26 au fost înregistrate ca sinucideri.

Companiile contestă interpretarea datelor

Syngenta și Bayer au pus sub semnul întrebării metodologia investigației, susținând că datele nu permit stabilirea unei legături cauzale certe între produsele menționate și fiecare incident.

BASF a transmis că tratează cu seriozitate raportările privind posibile intoxicații și că desfășoară programe de instruire pentru utilizarea în siguranță a pesticidelor.

Organizația Greenpeace consideră însă că exportarea unor substanțe interzise în Europa reprezintă un dublu standard.