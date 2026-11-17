O postare pe X, un anunț al autorității americane pentru telecomunicații și un episod Simpsons din 2023: puse împreună, au dat naștere știrii false a anului, scrie presa italiană. Așa a pornit povestea despre blackout-ul de 17 noiembrie. Zvonul nu are nicio bază, dar a prins ușor după atacurile informatice recente care au lovit supermarketuri, școli și avioane.

Testul american de un minut

Totul a pornit, cel mai probabil, de la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC). Aceasta a anunțat un test la nivel național al Sistemului de Alertă în Situații de Urgență, realizat împreună cu FEMA. În timpul testului, emisiunile de televiziune și radio sunt întrerupte timp de un minut. Testul este programat azi la 14:20, ora coastei de est a SUA, adică la 21:20, ora României. Nu este vorba de o pană de curent.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS). The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. https://t.co/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

De unde vin cele 72 de ore

Cifra vine dintr-un document prezentat pe 3 noiembrie de Comisia Europeană la Forumul European al Protecției Civile, în cadrul strategiei „Preparedness Union”.

Ghidul, prezentat de comisara Hadja Lahbib, le recomandă oamenilor să aibă un kit care să le permită să se descurce singuri cel puțin 72 de ore, în caz de calamități naturale, pene extinse de curent, atacuri informatice sau crize geopolitice. Recomandările nu sunt obligatorii. Kitul are șapte categorii de produse: apă potabilă, alimente care nu se strică, medicamente, lanterne, radio, baterii externe, bani cash, documente și produse de igienă.

Site-ul italian Bufale Un Tanto Al Chilo, care demontează știrile false, spune că la baza teoriei stă ideea că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control și că singura soluție ar fi oprirea internetului și a rețelei electrice pentru câteva zile. Autorii admit că riscurile inteligenței artificiale avansate sunt analizate serios. Ei precizează însă că nu există niciun plan oficial, european sau italian, care să ceară stocarea de alimente împotriva unei inteligențe artificiale scăpate de sub control.

„Profeția” Simpsons

Zvonul a fost amplificat de utilizatori care au observat că familia Simpson ar fi „prezis” evenimentul. În episodul „It’s a Blunderful Life”, al șaptelea din sezonul 35, difuzat în 2023, orașul Springfield rămâne fără curent din cauza domnului Burns, iar în jurnalul lui Lisa apare data de 17 noiembrie. Nici măcar data nu se potrivește: în episod, blackoutul are loc cu șase zile înainte de Ziua Recunoștinței, ceea ce în 2026 nu cade pe 17 noiembrie.

Serialul are faima că a „prezis” evenimente reale, ca alegerea lui Donald Trump sau cumpărarea companiei Fox de către Disney. De aceea, mulți au văzut în scenă un semn.