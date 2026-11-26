Retailerii reuniți în Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și în Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au reacționat, joi, față de ordinul comun al MADR – ANSVSA – ANPC privind comercializarea cărnii de porc, o măsură despre care oficilii MADR au spus că este menită să sprijine producătorii autohtoni și să garanteze siguranța alimentară a consumatorilor.

Este vorba de Ordinul nr. 316/1.023/711/2026 privind stabilirea unor măsuri sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor aplicabile cărnii de porc proaspete și congelate, în vederea protejării sănătății publice și a prevenirii practicilor care pot induce în eroare consumatorii, semnat de șefii MADR – ANSVSA – ANPC, publicat în Monitorul Oficial nr. 964 din 19 noiembrie 2026, care va intra în vigoare la 30 de zile de la această dată.

„Reglementarea a fost adoptată fără consultări”

Membrii ANCMMR și AMRCR subliniază că, deși miercuri a fost postat în dezbatere publică proiectul de OUG care vizează prelungirea plafonării la alimente, acest lucru nu trebuie să abată atenția de la o problemă cel puțin la fel de îngrijorătoare: riscul ridicat de apariție a unor sincope în aprovizionarea cu carne de porc de Sărbători ca urmare a efectelor Ordinului comun MADR–ANSVSA–ANPC privind comercializarea cărnii de porc care se va aplica din 19 decembrie 2026.

„Reglementarea a fost adoptată fără consultări, publicată în Monitorul Oficial la doar două zile după ce textul a fost postat public, nu include dispoziții tranzitorii referitoare la stocuri sau la contractele aflate în derulare și va deveni aplicabilă în ajunul Ignatului, producând efecte imediate pentru consumatori în perioada Crăciun – Anul Nou”, avertizează comercianții.

În acest context, explică aceștia, începând cu 19 decembrie, carnea proaspătă de porc va putea fi comercializată în cel mult opt zile de la sacrificare.

Potrivit membrilor ANCMMR și AMRCR, în acest mod, statul – și nu producătorul ca până acum – stabilește în mod arbitrar, termenul în care produsul trebuie să parcurgă toate etapele: tranșare, procesare, transport, distribuție pe raft, comercializare și consum, iar în opiniile exprimate de toți participanții la lanțul commercial, acest lucru pare aproape imposibil de respectat.

„Această restricție generează riscuri majore în condițiile în care, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în noiembrie 2026, „în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producția internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporție de 50%”. Pe fondul acestei dependențe și al termenelor logistice impuse de lanțul de aprovizionare, în piață există un grad maxim de alarmare în vederea onorării contractelor aflate în derulare, demersurile operatorilor economici vizând evitarea unei penurii de carne de porc în perioada Sărbătorilor”, avertizează comercianții.

Aceștia subliniază că, potrivit datelor existente și pe baza semnalelor venite de la producători și procesatori se poate contura și perspectiva ca noile condiții de comercializare impuse de acest Ordin să poată afecta aprovizionarea la nivelul de cerere prognozat pentru acoperirea optimă a vârfului de consum sezonier.

„Am solicitat autorităților care au emis Ordinul respectiv – cu informarea Prim-ministrului, Președinției și Consiliului Concurenței – organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanților întregului lanț de producție și procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui Ordin, prin care să se confirme și evitarea apariției unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfășurarea operațiunilor comerciale”, au conchis comercianții citați.

Ce prevede actul normativ

Ordinul comun ANSVSA – ANPC – MADR a fost prezentat drept un act normativ esențial care aduce reguli clare și stricte pentru operatorii economici din sectorul alimentar și o protecție sporită pentru consumatori, arăta Ministerul Agriculturii, într-o postare pe Facebook din data de 17 noiembrie, când proiectul a fost publicat în transparență decizională https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/316366

Principalele aspecte și obligații aduse de noul proiect de ordin, potrivit sursei citate:

Termene de valabilitate stricte și interzicerea practicii de „reîmprospătare”

* Carnea proaspătă refrigerată: Are un termen de valabilitate de maximum 8 zile de la data sacrificării (conform certificatului sanitar-veterinar) și nu a fost supusă niciunui tratament de conservare.Fără prelungiri artificiale: Unitățile de tranșare și/sau ambalare nu au voie să stabilească un nou termen de valabilitate și nici să îl modifice pe cel stabilit inițial. Istoricul produsului trebuie corelat impecabil începând cu data sacrificării.Interdicția recongelării: Carnea anterior congelată nu poate fi reintrodusă sub nicio formă în circuitul de comercializare refrigerată (nici după decongelare, tranșare sau reambalare).

Etichetare transparentă la raft (vitrine asistate și vrac)

Consumatorii au dreptul la o informare completă și corectă, fie că achiziționează carne de la vitrina cu servire asistată, fie că aleg produse ambalate:

* Pentru carnea proaspătă comercializata neambalată: Eticheta trebuie să indice clar tipul produsului ( „carne proaspătă”/țara de origine a cărnii / unitatea în care a fost produsă /data sacrificării/ data producției sau data abatorizării/ termen de valabilitate), iar toate aceste date trebuie să fie vizibile la vitrina cu servirea asistată.

Lanțul frigorific și transportul controlat

* Mijloace autorizate: Transportul cărnii către unitățile de comercializare se face exclusiv cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, igienizate și dezinfectate (copiile actelor de dezinfecție și termogramele care dovedesc menținerea temperaturii optime se păstrează minimum 1 an la comerciant).Separarea strictă: Carnea neambalată transportată spre vânzare trebuie să aparțină unei singure categorii (ori doar proaspătă, ori doar congelată).

Controale riguroase și sancțiuni drastice

* Reevaluare prin analiză de risc: Toate unitățile care comercializează carne de porc la vitrină asistată sau sub formă de piese ambalate vor fi reevaluate de ANSVSA.Control integrat interinstituțional:ANSVSA verifică trasabilitatea, calculul termenelor, istoricul termic și bilanțul cantitativ.ANPC verifică corectitudinea informării și a practicilor comerciale.Sancțiuni: Nerespectarea noilor reguli se sancționează contravențional (conform HG nr. 984/2005), putându-se ajunge la reținerea oficială a produselor, retragerea de pe piață, confiscare, suspendarea activității sau chiar retragerea autorizației.

„Acest ordin vine să elimine practicile comerciale înșelătoare, să garanteze trasabilitatea sută la sută și să asigure că pe masa consumatorului român ajunge exclusiv carne sigură, corect etichetată și depozitată în condiții impecabile, arătau oficialii MADR.