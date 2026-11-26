Spaniolul Pablo Hernández de Cos, în vârstă de 55 de ani, ar urma să fie desemnat succesorul său, pe fondul unui consens conturat între guvernele europene.

Liderii europeni, aproape de un acord privind noul președinte al BCE

Potrivit informațiilor publicate joi, 26 noiembrie, de Bloomberg și Financial Times, Pablo Hernández de Cos este favorit pentru preluarea conducerii instituției responsabile de politica monetară a zonei euro.

Bloomberg relatează că guvernul Țărilor de Jos s-a alăturat poziției majorității partenerilor europeni, eliminând astfel un obstacol în calea nominalizării economistului spaniol.

Liderii europeni reuniți la Bruxelles ar urma să oficializeze propunerea în cursul zilei de joi.

Cine este Pablo Hernández de Cos

În vârstă de 55 de ani, Hernández de Cos conduce în prezent Banca Reglementelor Internaționale (BRI), instituție cu sediul în Elveția, care promovează cooperarea între băncile centrale și stabilitatea financiară globală.

Anterior, economistul a fost guvernatorul Băncii Spaniei, poziție din care a participat la procesul decizional privind politica monetară a zonei euro.

Experiența sa în domeniul bancar și monetar îl recomandă pentru o funcție în care principalele provocări vor include controlul inflației și gestionarea eventualelor turbulențe de pe piețele obligațiunilor europene.

Christine Lagarde va părăsi BCE pe 7 februarie 2027

Actuala președintă a BCE, Christine Lagarde, în vârstă de 70 de ani, urmează să își încheie mandatul anticipat, pe 7 februarie 2027, potrivit Bloomberg.

Lagarde conduce instituția din noiembrie 2019, iar mandatul său de opt ani ar fi trebuit să expire în octombrie 2027.

Plecarea sa devansează astfel cu aproximativ opt luni schimbarea programată inițial la conducerea băncii centrale.

Ce înseamnă schimbarea pentru România

Deși România nu este membră a zonei euro, politica monetară a BCE influențează indirect economia națională, în special prin costurile finanțării în moneda europeană, investițiile străine și evoluția piețelor financiare.

Deciziile privind dobânzile din zona euro pot avea consecințe asupra companiilor românești care se împrumută în euro, dar și asupra condițiilor de finanțare pentru statele europene.

O eventuală schimbare a orientării BCE ar putea influența inclusiv apetitul investitorilor pentru obligațiunile emise de România.

Totuși, numirea unui nou președinte nu implică automat modificarea dobânzilor, acestea fiind stabilite prin deciziile colective ale Consiliului guvernatorilor.