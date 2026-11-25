În 2026, plățile cu cardul au reprezentat 45% dintre tranzacțiile efectuate în magazine și în alte locuri de plată fizice, comparativ cu 44% în cazul numerarului. Este pentru prima dată când plățile cu cardul le depășesc pe cele în numerar de la începutul colectării unor date comparabile, în 2016, relatează Der Spiegel.

Ponderea plăților efectuate prin intermediul dispozitivelor mobile, precum telefoanele, a crescut de la 6% în 2024 la 9% în 2026.

Doar 3% dintre consumatori nu folosesc niciodată numerar

În ceea ce privește preferințele consumatorilor, 54% dintre respondenți preferă plățile cu cardul sau alte metode de plată fără numerar, 22% preferă numerarul, iar 23% nu au o preferință clară.

Pentru 82% dintre consumatorii din zona euro este important să aibă posibilitatea de a efectua plăți digitale, în timp ce 62% apreciază posibilitatea de a plăti în numerar. Doar 3% dintre respondenți au declarat că nu folosesc niciodată numerar.

„Mijloacele de plată digitale devin tot mai importante în tranzacțiile de zi cu zi, însă ceea ce contează cu adevărat pentru europeni este libertatea de a alege”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE.

Numerarul rămâne predominant în cazul plăților sub 20 de euro

Numerarul continuă să fie cea mai utilizată metodă de plată în cazul tranzacțiilor sub 20 de euro. Totodată, cardurile sunt folosite pentru sume din ce în ce mai mici. Valoarea medie a unei plăți cu cardul a scăzut de la 59 de euro în 2019 la 35 de euro în 2026.

Consumatorii apreciază numerarul pentru confidențialitatea pe care o oferă și pentru posibilitatea de a-și monitoriza mai ușor cheltuielile, în timp ce cardurile sunt preferate pentru comoditate și rapiditate.

La sondajul BCE au participat 51.551 de persoane din zona euro. Datele au fost colectate în două etape, în toamna anului 2025 și în primăvara anului 2026.