Instituția recomandă consumatorilor să verifice cu atenție prețurile, condițiile de utilizare și posibilitățile de rambursare înainte de efectuarea unei tranzacții.

Atenție la prețul final și la costurile suplimentare

Potrivit ANPC, consumatorii trebuie să cunoască, înainte de achiziție, caracteristicile produsului, identitatea comerciantului și condițiile în care jocul poate fi utilizat.

Instituția recomandă verificarea compatibilității cu dispozitivele și platformele disponibile, a necesității unei conexiuni permanente la internet, precum și a eventualelor achiziții suplimentare.

O atenție deosebită trebuie acordată prețului final, care poate include taxe și costuri de activare, livrare sau procesare.

De asemenea, cumpărătorii sunt sfătuiți să facă diferența între ediția de bază a unui joc și variantele speciale, care pot avea prețuri și conținut diferite.

ANPC recomandă verificarea condițiilor promoțiilor și a perioadei în care reducerile sunt valabile, dar și a costurilor aferente extensiilor, abonamentelor și altor funcționalități disponibile contra cost.

Părinții, sfătuiți să nu salveze datele cardurilor pe dispozitivele copiilor

Un capitol important al recomandărilor vizează protejarea minorilor împotriva achizițiilor nedorite.

ANPC le recomandă părinților să verifice clasificarea PEGI a jocurilor video, care indică grupele de vârstă pentru care acestea sunt considerate potrivite: 3, 7, 12, 16 sau 18 ani.

Totodată, autoritatea recomandă activarea funcțiilor de control parental, stabilirea unor limite de cheltuieli și restricționarea accesului copiilor la datele bancare.

Pentru prevenirea tranzacțiilor neautorizate, părinții sunt sfătuiți să evite salvarea informațiilor cardurilor pe dispozitivele folosite de minori și să verifice periodic extrasele de cont.

ANPC atrage atenția și asupra abonamentelor care presupun plăți recurente, deoarece acestea pot genera cheltuieli repetate.

Monedele virtuale și recompensele aleatorii pot ascunde costuri greu de evaluat

Autoritatea avertizează că numeroase jocuri permit efectuarea unor achiziții suplimentare după cumpărarea sau descărcarea produsului.

Printre acestea se numără monedele virtuale, pachetele de conținut, extensiile, abonamentele și cutiile cu recompense aleatorii, cunoscute și sub denumirea de loot boxes.

Potrivit ANPC, monedele virtuale necesită o atenție specială, deoarece consumatorii pot percepe mai greu valoarea reală a sumelor cheltuite atunci când prețurile sunt exprimate în unități fictive, nu direct în lei.

Instituția subliniază că utilizatorii trebuie să fie informați în mod clar despre existența acestor mecanisme de monetizare și despre posibilitatea apariției unor cheltuieli suplimentare.

Când poate fi pierdut dreptul de retragere

ANPC explică și situațiile în care cumpărătorii pot pierde dreptul de a renunța la achiziție și de a solicita rambursarea banilor.

În cazul jocurilor comercializate online pe suport fizic, precum CD sau DVD, desigilarea produsului poate determina pierderea dreptului de retragere, în condițiile prevăzute de legislație.

Din acest motiv, comercianții sunt îndemnați să informeze consumatorii despre această posibilitate înainte de finalizarea comenzii.

Pentru jocurile furnizate în format digital, autoritatea recomandă verificarea modului în care platformele obțin acordul cumpărătorilor pentru începerea imediată a furnizării conținutului și confirmarea pierderii dreptului de retragere.

Prin urmare, simpla achiziționare a unui joc digital nu înseamnă automat că utilizatorul își pierde dreptul de retragere, acesta depinzând de îndeplinirea condițiilor legale aplicabile.