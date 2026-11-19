Autoritățile au emis joi un cod portocaliu de inundații, care intră în vigoare de la ora 12:00. Astfel, mai multe râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Caraş Severin şi Timiş ar putea să ducă la viituri, dacă nivelul apei din bazinele hidrografice depășește maximul suportat.
Codul portocaliu de inundații este valabil în jurul râurilor:
Autoritățile au emis și un cod galben de viituri, pe o arie mai extinsă. De aceasta dată este vorba despre apele curgătoare din jumătatea vestică a țării.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din București avertizează că, de joi până vineri la ora 18:00, mai multe râuri ar putea să își depășească volumul. Și Dunărea este vizată de alertă.
Autoritățile mai menționează că fenomene hidrologice periculoase pot avea loc și pe afluenții inferiori ai râurilor menționate în avertizare.