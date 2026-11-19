Autoritățile au emis joi un cod portocaliu de inundații, care intră în vigoare de la ora 12:00. Astfel, mai multe râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Caraş Severin şi Timiş ar putea să ducă la viituri, dacă nivelul apei din bazinele hidrografice depășește maximul suportat.

Codul portocaliu de inundații este valabil în jurul râurilor:

Vișeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior;

Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior;

Lăpuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş);

Tur – bazin amonte Ac. Călinești Oaș (judeţul Satu Mare);

Someșul Mare – bazin amonte S.H. Nepos (judeţul Bistriţa Năsăud);

Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (județele: Caraş Severin şi Timiş).

În ce zone este valabil codul galben

Autoritățile au emis și un cod galben de viituri, pe o arie mai extinsă. De aceasta dată este vorba despre apele curgătoare din jumătatea vestică a țării.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din București avertizează că, de joi până vineri la ora 18:00, mai multe râuri ar putea să își depășească volumul. Și Dunărea este vizată de alertă.

Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ – amonte S.H. Remetea (județele: Timiş şi Arad);

Timiş, Bârzava, Moraviţa (județele: Caraş Severin şi Timiş);

Caraș, Nera (judeţul Caraş Severin);

Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin).

Autoritățile mai menționează că fenomene hidrologice periculoase pot avea loc și pe afluenții inferiori ai râurilor menționate în avertizare.