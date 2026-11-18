Hidrologii au emis miercuri un cod portocaliu care vizează județele Caraș-Severin și Timiș, unde există pericolul unor creșteri importante ale nivelului râurilor. Avertizarea este valabilă până joi la ora 12:00.

Avertizarea se referă la râurile din bazinul Timișului, pe sectorul aflat în amonte de stația hidrometrică Lugoj.

Cod galben de viituri în 12 județe

Cealaltă avertizare hidrologică, de cod galben, este valabilă de miercuri, ora 12.00, până joi, la ora 16.00, în mai multe regiuni ale țării.

Județele vizate sunt Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Sibiu și Timiș.

„În intervalul 18.11.2026 ora 12:00 – 19.11.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (județele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (județele: Bihor şi Arad), Crişul Alb (județele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin amonte S.H. Baia de Arieş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Baia de Arieş (județele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ – amonte S.H. Remetea (județele: Timiş şi Arad), Timiş, Bârzava, Moraviţa (județele: Caraş Severin şi Timiş), Caraș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Calafat (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi)”, a transmis INHGA.

Meteorologii anunță trei zile cu ploi și vânt puternic

ANM a emis miercuri, 18 noiembrie, noi avertizări de vreme severă. Până vineri seara, jumătatea de vest a țării și zonele montane vor fi afectate de precipitații moderate cantitativ.

Ploile vor avea inclusiv caracter de aversă, iar pe arii restrânse, în vestul și sud-vestul țării, vor fi însoțite de descărcări electrice.

Local, cantitățile de precipitații acumulate vor fi, în general, de 25-60 de litri pe metru pătrat.